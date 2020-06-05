Facebook пометят спецмаркировкой контролируемые государством СМИ

Facebook начал отмечать страницы СМИ, которые контролируются государством. Об этом компания заявила в своём блоге. Соцсеть объяснила решение желанием добиться прозрачности. В компании считают, что «такие издания объединяют влияние медиаорганизации со стратегической поддержкой государства»:

«Люди должны знать, поступают ли новости, которые они читают, от издания, находящегося под влиянием правительства».

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Уточняется, что отметки сначала появятся на страницах СМИ, а в течение следующей недели будут добавлены в сообщения в ленте новостей.

Определение Facebook для СМИ как контролируемых государством было разработано в сотрудничестве с экспертами и организациями в области СМИ, управления, прав человека.

Компания говорит, что будет принимать решения о том, является ли СМИ контролируемым государством на основе схемы финансирования и структуры медиакомпаний, а также открытых источников отчетности о них. СМИ, признанные контролируемыми государством, смогут обжаловать свой статус.

Отмечается, что среди СМИ, которые получат маркировку, — Russia Today, Sputnik, Xinhua News и Philippine News Agency.

Между тем телекомпания Al Jazeera не получит маркировки, так как находится в частной собственности, хотя при этом имеет члена королевской семьи Катара в качестве председателя правления компании.

Reuters считает, что маркировки первым делом коснутся российских, китайских и медиа-организации других стран, где зависимость СМИ от правительств достаточно сильная. Этим летом планируется также заблокировать любую рекламу в подобных СМИ, если она ориентирована на пользователей США.

«Facebook, который признал свою неспособность остановить использование Россией своих платформ для вмешательства в президентские выборы 2016 года в США, теперь постоянно усиливает свою защиту и вводит всё более строгие требования к прозрачности страниц и рекламы на своих платформах», — отмечает издание.

Предпринимаемые соцсетью меры носят достаточно радикальный характер, поскольку осенью текущего года состоятся выборы Президента США, и Facebook не хочет повторения ситуации четырёхлетней давности, когда его обвинили в нежелании бороться с «российским влиянием» на волеизъявления американских граждан.

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