Санкт-Петербургский планетарий получил предупреждение Роспотребнадзора за шутку в соцсетях

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу вынесло предостережение частному «Планетарию № 1» в старинном газгольдере на набережной Обводного канала, сообщает «Новая газета».

Открывать храмы во время пандемии можно, а шутить об этом ни в коем случае нельзя https://t.co/TcwY0W1mEM — Медиазона (@mediazzzona) June 5, 2020

Его представители в соцсетях пошутили, что откроются с 5 июня для посетителей вместе со всеми храмами города.

Как следует из постановления правительства города, подписанного на днях губернатором Александром Бегловым, в этот день было разрешено открыть объекты религиозных организаций для посещений, а до этого с конца марта в связи с пандемией храмы, церкви и мечети были для прихожан запрещены.

Планетарий решил воспользоваться возможностью открыться, и в шутливой форме обратился к своим подписчикам на своей странице в ВК:

«В Петербурге с 5 июня откроются храмы. Как вы считаете, является ли планетарий храмом науки и технологий?»

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Администраторы группы прикрепили опрос — ответить на вопрос можно «да» или «нет». 992 человека проголосовало за первый вариант, 154 — за второй.

После публикации опроса «Фонтанка» опубликовала новость о том, что планетарий возобновляет работу, опираясь на итоги голосования.

«Мы хотели бы привлечь внимание к тому, что уже идет третий месяц с момента введения ограничений, а требуемой поддержки так и не было оказано. Как минимум, все социально значимые институты должны быть в равных условиях», — пояснил руководитель планетария Евгений Гудов.

На следующий день управление Роспотребнадзора по Петербургу «в связи с публикацией средствах массовой информации сведений об открытии планетария» вынесло планетарию предостережение о недопустимости нарушения «требований санитарно-эпидемиологического законодательства, направленных» на борьбу с коронавирусом.

Планетарий всё в той же шутливой форме обратился к надзорному ведомству: «Вчера мы проинформировали общественность, что мы планируем открыться как храм науки и технологий. Сегодня планетарий открывается исключительно для сотрудников Роспотребнадзора для того, чтобы они убедились, что мы соответствуем всем нормам». О том, когда попасть с общественное пространство можно петербуржцам, пока не уточняется.

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