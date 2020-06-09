Закон о блокировке пиратских приложений подписан Путиным

Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке приложений, которые нарушают авторские права. Документ опубликован на сайте правой информации. Согласно закону, если информация без разрешения распространяется в программном приложении, правообладатель сможет защитить свои права. Обязанность по блокировке приложения теперь лежит на владельцах приложений и операторах связи, а также на «информационных ресурсах», где приложение размещено. Среди них могут быть и агрегаторы: например, App Store, Google Play и Huawei AppGallery.
Механизм блокировки будет следующим:
Закон вступает в силу с 1 октября текущего года.
С критикой закона выступали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России (она представляет интересы 500 компаний из США, Европы, России и других стран. Они заявили, что закон приведёт к «внезапным блокировкам». Участники рынка попросили увеличить срок ответа на претензии Роскомнадзора с суток до девяти рабочих дней, а также предложили запретить полностью блокировать приложения.
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