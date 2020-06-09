Закон о блокировке пиратских приложений подписан Путиным

Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке приложений, которые нарушают авторские права. Документ опубликован на сайте правой информации. Согласно закону, если информация без разрешения распространяется в программном приложении, правообладатель сможет защитить свои права. Обязанность по блокировке приложения теперь лежит на владельцах приложений и операторах связи, а также на «информационных ресурсах», где приложение размещено. Среди них могут быть и агрегаторы: например, App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Механизм блокировки будет следующим:

После обращения правообладетеля Роскомнадзор направляет владельцу площадки, где размещено приложение, уведомление о нарушении авторских или смежных прав;

В письме должны быть указаны, среди прочего, произведение, его автор, а также правообладатель;

Владелец площадки в течение одного дня должен сообщить о претензиях владельцу приложения, а тот должен заблокировать доступ к незаконному контенту — тоже в течение одного дня;

Если владелец приложения не выполнит требования, то площадка должна заблокировать доступ к приложению не позднее трёх дней с момента получения письма Роскомнадзора;

В случае бездействия владельца приложения и администрации сайта, где оно размещено, ограничением доступа должны заняться операторы связи.

Закон вступает в силу с 1 октября текущего года.

С критикой закона выступали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России (она представляет интересы 500 компаний из США, Европы, России и других стран. Они заявили, что закон приведёт к «внезапным блокировкам». Участники рынка попросили увеличить срок ответа на претензии Роскомнадзора с суток до девяти рабочих дней, а также предложили запретить полностью блокировать приложения.

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