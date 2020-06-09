СОРМ закладывают в сети связи на этапе проектирования

Минцифры выложило на общественное обсуждение проект приказа «О внесении изменений в Требования к проектированию сетей электросвязи, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 09 марта 2017 г. № 101», разработанный во исполнение решений Совбеза РФ. Как следует из пояснительной записки, документ «имеет важное значение для обеспечения целостности и устойчивости сети связи общего пользования и государственной безопасности России». Проектом приказа утверждаются требования к оформлению проектной документации сетей электросвязи, порядок хранения проектной документации и доступа к ней.
Как отмечает Telegram-канал «Телеком-ревью», уже на этапе проектирования «должны быть определены все решения и получены документы СОРМ», поскольку проектом в числе прочего предусмотрено:
Дата окончания публичного обсуждения — 25 июня 2020 г. Если у вас есть комментарии или замечания, вы можете оставить их на странице документа.
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