ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой предъявлено обвинение в распространении порно

ЛГБТ-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой официально предъявили обвинение по статье о распространении порнографии. Об этом сама Цветкова сообщила ОВД-Инфо. Активистка уточнила, что дала подписку о недопустимости разглашения данных предварительного следствия (ст. 161 УПК) и поэтому не может говорить о деталях постановления о привлечении в качестве обвиняемой.

Обвинение предъявлено, спустя полгода следствия. Теперь я официально обвиняюсь в распространении порнографии. С преступным умыслом и прочими особо-тяжкими) Дальше дальше. Опубликовано Юлией Цветковой Понедельник, 8 июня 2020 г.

Сторонники и друзья Юлии организовали в Twitter онлайн-флешмоб #ЯМыЮлияЦветкова в её поддержку. Многие возмущены не только обвинением, которое считают абсурдным, но и нежеланием властей разбираться с буллингом, который организовывает против участников российского ЛГБТ-движения известный сетевой тролль Тимур Булатов. В конце марта 2020 года Цветковой вынесли предупреждение о «недопустимости злоупотребления правом на обращение» из-за ее жалоб в полицию на преследование, оскорбления и клевету со стороны Булатова.

#свободуюлецветковой #ЯМыЮлияЦветкова

9 июня Юлии выдвинули обвинения. Девоньки, проснулись потянулись расчехляем твиторы выводим в топы

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Я/Мы Юлия Цветковаhttps://t.co/FbT0zyU1c9 — Скрип_Очка (@luckythepumpkin) June 9, 2020

Юля Цветкова рисует женщин. Настоящих, активных участниц своей судьбы. Женщин, которые живут среди нас. Ее работы — не порнография. Ее активизм — не пропаганда. Ее голос должен быть громче. И мы можем ей помочь.#ЗаЮлю#СвободуЦветковой pic.twitter.com/r6wkjtSHzV — дарья старк горит жопой и ты гори (@Dshh93) June 9, 2020

Также группа поддержки Юлии создала петицию с требованием освободить активистку:

«В Комсомольске-на-Амуре арестована фем-активистка и руководительница детского театра «Мерак» 26-летняя Юлия Цветкова — ей вменяют «распространение порнографии», которое следствие усмотрело в её бодипозитивных рисунках. Перед заключением девушки под домашний арест у неё дома прошёл обыск, изъята вся техника. Юлии грозит от 2 до 6 лет заключения… …Внимание правоохранительных органов привлекли шесть рисунков с изображением женщин. Каждый из них иллюстрирует несколько лозунгов, которые начинаются фразой «У живых женщин есть…» и заканчиваются словами «И это нормально!». Таким образом, автор рисунков показывает, что у живых женщин есть волосы на теле, жир, менструация, морщины и седина, мышцы, неидеальная кожа. Полиция считает, что эти рисунки носят порнографический характер, а с их помощью Цветкова «совращает детей» во время работы в молодёжном театре «Мерак». Юлия постоянно получает множество угроз в свой адрес и подвергается массированной травле в сети. На это полиция не реагирует никак. Мать Юлии в интервью рассказала о тяжёлом психологическом состоянии дочери в связи с преследованиями. В момент задержания адвокат Юлии был в отпуске, и девушка осталась без защиты в столь стрессовой ситуации. Момент её задержания был снят на видео и опубликован, что выглядит как акция устрашения для других фем-активисток. Мы требуем немедленно прекратить преследования Юлии Цветковой».

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На данный момент петиция набрала более 70 тысяч подписей.

Подпишите петицию в помощь Юлеhttps://t.co/ojkVWifaeJ — Óraleria (@_wife_ur_Orly_) June 9, 2020

Уголовное дело против Цветковой возбудили из-за публикаций рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», который она администрирует.

С конца ноября 2019 года по середину марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом.

Активистку ранее штрафовали на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП). Наказание назначили в связи с публикациями в группах «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП на-Амуре | 18 » во «ВКонтакте».

До уголовного преследования Цветкова руководила молодежной театральной студией «МЕРАК», которую пришлось закрыть, так как активистку стали постоянно вызывать в Центр «Э» из-за анонимных жалоб о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Несовершеннолетнего бывшего актера театра «МЕРАК» пытались заставить стать потерпевшим по уголовному делу против активистки.

В защиту Юлии Цветковой выступали Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Максим Матвеев и Евгений Стычкин.

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