Россию и Китай обвинили в целенаправленной кампании по распространению фейков

Еврокомиссия утверждает, что Россия и Китай будто бы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза с начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном на днях в Брюсселе.

В докладе ведомства утверждается, что иностранные субъекты и страны, не входящие в ЕС, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире.

#EuropeanUnion for first time launches attack on what it says is #COVID__19 disinformation campaigns carried out by #China & #Russia "EU vice-president Vĕra Jourová says: ‘If we have evidence, we should not shy away from naming and shaming." "https://t.co/B3qIX2YDwj

— Jim Laurie — focus on Asia (@JimLaurie_Asia) June 10, 2020