Россию и Китай обвинили в целенаправленной кампании по распространению фейков

Еврокомиссия утверждает, что Россия и Китай будто бы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза с начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном на днях в Брюсселе.

В докладе ведомства утверждается, что иностранные субъекты и страны, не входящие в ЕС, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире.

#EuropeanUnion for first time launches attack on what it says is #COVID__19 disinformation campaigns carried out by #China & #Russia "EU vice-president Vĕra Jourová says: ‘If we have evidence, we should not shy away from naming and shaming." "https://t.co/B3qIX2YDwj — Jim Laurie — focus on Asia (@JimLaurie_Asia) June 10, 2020

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспаретность, отметила на презентации доклада:

«Было бы слишком опасно не отреагировать на это. Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьезный вред, может даже убить граждан, подорвать меры, предпринятые органами государственной власти для борьбы с болезнью».

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По её словам, спонсируемая государством иностранная пропаганда охотится на страхи и сомнения людей.

Кроме того, в документе ЕК подчеркивается, что Брюссель в борьбе с дезинформацией опровергнул мифы о коронавирусе в интернете, которые были просмотрены миллионы раз. «Еврокомиссия опровергает мифы о коронавирусе, которые были просмотрены более 7 млн раз. Европейская служба внешних действий совместно с Еврокомиссией укрепила стратегическую коммуникацию и общественную дипломатию в третьих странах, включая соседние страны ЕС», — отмечается в нем.

Хотя обвинения против России выдвигались неоднократно, высшие должностные лица ЕС впервые публично назвали Китай источником дезинформации.

Французские политики были в ярости, когда на веб-сайте китайского посольства в середине апреля текущего года, в разгар европейской пандемии, утверждалось, будто медицинские работники бросили свою работу, оставив жителей умирать. Неназванный китайский дипломат также ложно утверждал, что 80 французских законодателей применили расистское оскорбление против главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханом Гебреюса.

Комиссия ЕС также дала неявный упрек Дональду Трампу, поскольку отметила вредные последствия его странных предположений об использовании отбеливателя для лечения коронавируса. Не озвучивая имени Президента США, в документе комиссии указывалось, что такие ложные заявления могут быть «очень вредными», и отмечается, что в Бельгийском центре контроля ядов зарегистрировано увеличение на 15% числа инцидентов, связанных с отбеливателем.

Юрова похвалила Twitter за появление функции проверки фактов, в то же время подчеркнув, что хотелось бы видеть аналогичный подход, применяемый соцсетями в отношении другой ложной информации, и когда это касается не только президентов, но и других политических деятелей, даже её самой.

Еврокомиссия призвала соцсети подписать добровольный свод правил по работе с дезинформацией, в то же время пригрозив усилить регулирование, если они не предпримут никаких действий.

Как заявил в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, звучащие из ЕС заявления о якобы распространяемой Россией и Китаем дезинформации о ситуации с коронавирусом не подкрепляются фактами. Как отмечал министр, Россия привыкла к тому, что «западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы».

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