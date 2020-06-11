Amazon на год запретит полиции использовать её технологии распознавания лиц

Американская компания Amazon на год запретила правоохранительным органам пользоваться своей программой для распознавания лиц Rekognition.

«Мы надеемся, что этот однолетний мораторий даст Конгрессу достаточно времени для внедрения соответствующих правил, и мы готовы помочь, если потребуется», — говорится в заявлении Amazon.

Компания также подчеркивает, что запрет не касается организаций, которые занимаются поиском детей или борются против торговли людьми, они все еще смогут использовать программу в своей работе.

Указанное приложение ранее не раз подвергалось критике. В 2019 году специалисты Массачусетского технологического института заявили, что приложение Rekognition не позволяет с достаточной точностью распознавать лица темнокожих. Специалисты подчеркивали, что лица белых программа различает почти без ошибок.

О проблемах в работе подобных систем не раз заявляла и РосКомСвобода. Наши юристы предлагают ввести пятилетний мораторий на использование технологии распознавания лиц, пока для регламентированного использования глобальных систем видеонаблюдения и недопущения злоупотреблений не будет создана новая и сбалансированная законодательная база.

Ранее IBM заявил о сворачивании продажи продуктов, связанных с распознаванием лиц, поскольку считает, что данная технология недоработана, несёт в себе риски предвзятого использования, а также должна пройти тестирование с обязательным освещением результатов.

В США в последние недели уделяют особое внимание работе полиции и возможному ущемлению правоохранителями прав темнокожих. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Правоохранители использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

Ранее в Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп может принять меры по реформе полиции после гибели Флойда от действий полицейского.

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