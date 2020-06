Facebook купил хакерский эксплойт для взлома педофила

Чтобы найти человека, который преследовал и угрожал десяткам девушек в социальных сетях, Facebook заплатил компании по кибербезопасности, попросив ее разработать вредоносное программное обеспечение, с помощью которого ФБР затем могло разоблачить и предъявить обвинение педофилу. Эта история началась в 2017 году, когда 28-летний калифорниец с помощью сохраняющей анонимность операционной системы Tails начал преследовать несовершеннолетних девушек, вымогая у них обнажённые фото и видео. Своих жертв он запугивал, обещая убить, надругаться или даже взорвать бомбу в их школе.

