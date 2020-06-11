Facebook купил хакерский эксплойт для взлома педофила

Чтобы найти человека, который преследовал и угрожал десяткам девушек в социальных сетях, Facebook заплатил компании по кибербезопасности, попросив ее разработать вредоносное программное обеспечение, с помощью которого ФБР затем могло разоблачить и предъявить обвинение педофилу. Эта история началась в 2017 году, когда 28-летний калифорниец с помощью сохраняющей анонимность операционной системы Tails начал преследовать несовершеннолетних девушек, вымогая у них обнажённые фото и видео. Своих жертв он запугивал, обещая убить, надругаться или даже взорвать бомбу в их школе.

"Everything we did was perfectly legal, but we’re not law enforcement." https://t.co/WrTLNkA6dN — VICE (@VICE) June 11, 2020

Из-за того, что используемая им операционка маскировала IP, преступника долго нельзя было поймать. Преследуя своих жертв, он использовал чаты, электронную почту и Facebook. Компания приняла решение помочь ФБР взломать учетную запись подозреваемого Бастера Эрнандеса (Buster Hernandez) с целью собрать доказательства, которые позволили бы его арестовать.

Команда безопасности Facebook сотрудничала со сторонней ИБ-фирмой над разработкой хакерского инструмента для эксплуатации уязвимости в видеоплеере Tails. Эксплуатация уязвимости позволяла узнать реальный IP-адрес человека, просматривающего видео.

ФБР использовало данный инструмент для отправки Эрнандесу видеоролика, который позволил ведомству собрать доказательства для ареста. В феврале Эрнандес признал себя виновным по 41 пункту обвинения.

По словам сотрудников Facebook, это был первый и единственный раз, когда компания помогла правоохранительным органам преследовать преступника с помощью подобных методов:

«Все, что мы делали, было совершенно законно, но мы не являемся правоохранительными органами».

.

Как отметило издание Motherboard, Facebook не сообщила подробности о взломе команде разработчиков Tails.

.

.

.