Американские IT-компании приостанавливают продажу технологий распознавания лиц правоохранителям

Компания Microsoft решила присоединиться к IBM и Amazon и занять позицию против использования технологии распознавания лиц правоохранительными органами.

Как заявил президент компании Брэд Смит во время online-интервью на мероприятии Washington Post Live, Microsoft уже заняла «принципиальную позицию» в отношении правильного использования данной технологии:

.

По словам Смита, Microsoft также будет внедрять и другие «факторы обзора», регулирующие использование технологии в «различных сценариях».

Microsoft president @BradSmi says the company does not sell facial recognition software to police depts. in the U.S. today and will not sell the tools to police until there is a national law in place “grounded in human rights.” #postlive pic.twitter.com/lwxBLjrtZL

— Washington Post Live (@postlive) June 11, 2020