РосКомСвобода: штрафуя москвичей, мэрия нарушает закон о персональных данных

В рамках борьбы с COVID-19 указом мэра Москвы №45-УМ в апреле текущего года были введены ограничительные меры по передвижению москвичей, в том числе на личных автомобилях. Отдельным законом Москвы с 1 апреля введена административная ответственность для водителей транспортных средств в размере 5 000 рублей за необеспечение режима самоизоляции, в том числе за управление транспортным средством без цифрового пропуска.

В апреле и мае многие москвичи были оштрафованы согласно этим новым нормам, и постановления о привлечении к административной ответственности владельцы автомобилей получали от МАДИ без составления протоколов, на основании информации с камер видеофиксации.

Юристы РосКомСвободы получили множество жалоб на штрафы, пришедшие жителям столицы без всяких протоколов, в частности — за нарушение самоизоляции на авто. Жалобы поступили и от адвокатов, и от журналистов, которые были освобождены указом мэра Москвы № 45-УМ от необходимости получения цифровых пропусков, и от граждан, которые ссылались на то, что цифровой пропуск оформили, но штраф все равно получили.

В результате анализа норм действующего законодательства в их системном толковании юристы Роскомсвободы пришли к выводу, что в действиях МАДИ могут усматриваться признаки состава административного правонарушения в сфере законодательства о защите персональных данных.

Дело в том, что данные об автовладельцах хранятся в базе ГИБДД, и МВД заключило соглашение с правительством Москвы о передаче полномочий по возбуждению и рассмотрению административных дел по нарушениям, связанным с правилами дорожного движения, разметкой, дорожными знаками и так далее. После этого была создана организация МАДИ, которой уже, в свою очередь, московское правительство передало вышеперечисленные полномочия. Туда, напомним, входит только возбуждение административок, касающихся дорожного движения, и связанные с цифровыми пропусками дела находятся уже за рамками полномочий МАДИ — в постановлении правительства Москвы об учреждении этой инспекции нет ничего об этом, и МАДИ не является уполномоченным государственным органом.

Кроме этого, согласно российскому законодательству, обработка персональных данных может осуществляться либо при наличии согласия гражданина, либо при наличии законной цели, установленной в 152-ФЗ (закон о персданных). Однако МАДИ осуществляло обработку и без согласия, и при отсутствии законной цели.

Таким образом, получение МАДИ персональных данных владельцев транспортных средств, последующая их обработка и хранение для вынесения штрафов были незаконными. В связи с этим в Роскомнадзор нами была направлена жалоба с просьбой:

1. Дать правовую оценку тому, законны ли действия МАДИ по получению, использованию и хранению персональных данных граждан для вынесения штрафов на основании ст. 3.18.1 КоАП Москвы.

2. При наличии оснований, а также обнаружения признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11. КоАП РФ (нарушение законодательства в области персональных данных), привлечь виновных лиц к административной ответственности, за нарушение законодательства о персональных данных.

Уже в июле текущего года состоятся слушания по обжалованию штрафов автовладельцев за езду без цифровых пропусков, выписанных МАДИ.

Если вы стали жертвой незаконной обработки персональных данных или получили штраф с использованием камер, обращайтесь в юридическую службу РосКомСвободы: [email protected], Telegram-бот.

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