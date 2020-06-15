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15.06.2020

Сбербанк станет оператором цифровой платформы «Гостеха»

С точки зрения защиты персональных данных важно не допускать объединения данных клиентов Сбербанка и данных платформы, по крайней мере в автоматическом режиме, говорят эксперты

 

До конца 2021 года Минцифры хочет провести эксперимент по переводу государственных сервисов на цифровую платформу «Гостех» на базе разработок Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ». На этой платформе будут представлены сервисы аренды государственного имущества и кадастрового учета недвижимости и система получения цифрового полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

По мнению экспертов, проект может дать Сбербанку определенные конкурентные преимущества, особенно если данные его клиентов будут объединены с данными информационных систем госорганов из платформы «Гостех». С точки зрения защиты персональных данных важно не допускать такого слияния, по крайней мере в автоматическом режиме, подчёркивают собеседники издания.

Возможно, банк таким образом хочет замкнуть на себе финансовые услуги во взаимодействии государства с гражданами и бизнесом, предполагают источники газеты. Впрочем, на участие в проекте есть и другие претенденты. Так, свои разработки для платформы предлагали ещё и ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России». В Минцифры обещают, что, если другие компании пожелают принять участие в эксперименте, им предоставят такую возможность.

Эксперимент может обойтись в 1,8–2 млрд руб., а разработка целой платформы — 4-6 млрд руб., подсчитали в Softline. Рынок её услуг оценивается в десятки миллиардов рублей в год. В Минцифры утверждают, что Сбербанк предоставляет для эксперимента свою платформу, и подчёркивают, что это не потребует расходов из бюджета.

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