В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram. Что не так?

Госдума рассмотрит поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они направлены на запрет блокировки и разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджера Telegram), «которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».

В комментарии для The Insider руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк отметил, что форма инициативы вызывает опасения:

«Странно, что депутаты решают вопрос с разблокировкой через законопроект. Это продолжение какого-то ситуативного ручного законотворчества, что не совсем нормально. Также тут прослеживается новая реинкарнация „белых списков сайтов“, что может впоследствии нанести больший вред. Депутаты могли подойти к решению этого вопроса с другой стороны: инициируя депутатские запросы и расследуя деятельность Роскомнадзора, ФСБ и суда по „делу Telegram“. А также могли бы, собравшись с духом, внести законопроект по отмене реестра «Организаторов распространения информации интернете» (а также всего «пакета Яровой»), как нормам, противоречащим Конституции в плане нарушения тайны связи и неприкосновенности частной жизни».

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Несмотря на попытки заблокировать Telegram, мессенджер остается доступным для скачивания и использования на территории России, говорится в пояснительной записке. В Минцифры признали, что полная блокировка сервиса невозможна. Также в ведомстве считают, что решение о блокировке технически не означает запрета на использование. Поэтому «использование мессенджера Telegram в России является законным, а его дальнейшее блокирование —

нецелесообразным». Кроме того, множество российских государственных органов, таких как Минцифры, Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, официально задействовали мессенджер как один из основных информационных интернет-ресурсов. «Таким образом, указанный сервис выполняем важную социальную функцию», — следует из документа.

Учитывая всё это, авторы законопроекта предлагают не блокировать информационные сервисы, которыми пользуются органы госвласти.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров положительно отозвался об этом законопроекте. По его словам, разблокировка «позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис» и положительно бы сказалась на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Telegram в России заблокировали в апреле 2018 года под предлогом борьбы с терроризмом. Администрация сервиса отказалась выдавать ФСБ ключи, позволявшие читать переписку пользователей.

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