Дуров призвал власти РФ разблокировать Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров призвал власти РФ отказаться от блокировки мессенджера, написав об этом пост в своём канале.

Павел Дуров призвал российские власти разблокировать Telegram. Основатель мессенджера считает, что снятие ограничений позволило бы 30 млн россиян использовать сервис более комфортно, а также помогло бы инновационному развитию страны pic.twitter.com/zNp1gvJiFj — Секрет Фирмы (@scrtmag) June 4, 2020

Он положительно отозвался о разработанном депутатами Госдумы Федотом Тумусовым и Дмитрием Ионовыв законопроекте , где предлагается разблокировать сервис, — создатель Telegram сказал, что приветствует эту инициативу.

По словам Дурова, разблокировка «позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис», а также положительно бы сказалась на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Он отметил, что за последние годы команда Telegram значительно усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, при этом не нарушая право пользователей на тайну переписки:

«Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру».

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«Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы», — подытожил Дуров.

В России Telegram был заблокирован в апреле 2018 года под предлогом борьбы с терроризмом. Ранее администрация сервиса отказалась выдавать ФСБ ключи, позволявшие читать переписку пользователей.

После того, как депутаты Тумусов и Ионин отправили свой законопроект премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву, и Минсвязи сразу дало понять, что не одобряет идею разблокировки мессенджера. Там считают, что предлагаемая депутатами «Справедливой России» поправка, запрещающая блокировать официальные сервисы распространения информации в период ЧС, повлечёт злоупотребление правом со стороны недобропорядочных ОРИ.

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