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26.05.2020

Минцифры не одобряет разблокировку Telegram

Там считают, что предлагаемая депутатами «Справедливой России» поправка, запрещающая блокировать официальные сервисы распространения информации в период ЧС, повлечёт злоупотребление правом со стороны недобропорядочных ОРИ

nelzya razblokirovat Telegoo  

Минцифры РФ не поддержало законодательную инициативу депутатов «Справедливой России» о разблокировке мессенджера Telegram во время чрезвычайных ситуаций и периода повышенной готовности. В отзыве министерства говорится:

«Предлагаемая законопроектом поправка в статью 15.4 Федерального закона №149-ФЗ в случае ее принятия может повлечь злоупотребление правом со стороны недобропорядочных организаторов распространения информации (ОРИ) в сети Интернет, которые будут умышленно распространять информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в целях ухода от преследования».

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Ранее депутаты Государственной думы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется государственными органами для распространения официальной информации о ситуации с СOVID-19 в стране и направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, а также в Минцифры.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис до сих пор доступен пользователям, в частности, каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минцифры (для возвращения россиян из-за границы).

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