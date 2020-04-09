Минцифры открыло канал спасения в «заблокированном» Telegram

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации открыло в Telegram группу «cyprus_rf_covid19», о чём сообщило на официальной странице в Facebook:

Судя по всему, это сообщение адресовано застрявшим на Кипре россиянам, которые не могут попасть на Родину в связи с введёнными по всему миру карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.

В данной группе Минцифры дает россиянам консультации, какие действия необходимо предпринять, чтобы попасть на самолёт. Отмечается, что этот перелёт возможен только для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В Сети уже иронизируют, что это «наконец-то произошло», явно намекая на использование министерством «запрещённого» на территории России сервиса. Об этом Минцифры напомнили в комментариях к посту в Facebook и других соцсетях.

Напомним, доступ к мессенджеру Telegram в России ограничивается с середины апреля 2018 года, поскольку его владелец Павел Дуров отказался передавать ФСБ так называемые «ключи шифрования». После этого со стороны российских властей была инициирована целая кампания по его блокировке, в результате чего были незаконно заблокированы несколько миллионов IP-адресов, нарушена работа множества никак не связанных с мессенджером сервисов, но ответственности за это в итоге никто не понёс. О том, что никого наказывать за этот произвол не будут, Минцифры дало понять через месяц после начала всех этих «ковровых бомбардировок».

Всё это время Telegram оставался доступен для большинства россиян, а власти не переставали делать попытки его заблокировать, всё также посылая в бан совершенно случайные ресурсы. Некоторые такие случаи происходили даже в текущем году.

Судя по всему, власти всегда понимали безысходность своих усилий, но продолжали «кушать кактус». Но только ситуация повернулась в непрогнозируемую сторону, им пришлось временно отступить.

«Вот примерно так всё происходит, если сопротивляться государству», — считает Владислав Здольников, чей сервис Tg VPN, к слову, был заблокирован по «резиновому» решению Генпрокуратуры в рамках «погони за Telegram».

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк так комментирует эту ситуацию:

«Государственные ведомства и СМИ возвращаются в запрещенный, но быстрорастущий Telegram, и процесс этот стал ещё более активным на фоне пандемии. Таким образом, власти просто признали полезность данного сервиса, что ещё раз подчёркивает всю абсурдность блокировки».

.

«Я не вижу диссонанса в том, что Минкомсвязь создал чат в телеграмме для организации возврата граждан из-за рубежа, — демонстрирует чудеса правовой и этической эквилибристики депутат Госдумы Антон Горелкин. — Сейчас надо использовать все средства, чтобы помочь людям. Могу лишь повторить, попытки заблокировать мессенджер не означают запрет на его использование. Мы продолжим активно использовать «телегу» в своей работе, до тех пор, пока ее не заблокируют, чего может не случиться никогда».

Напомним, осенью прошлого года в ЕСПЧ было зарегистрированы сразу несколько десятков жалоб пользователей Telegram, которые выступают против того, чтобы ФСБ могла без суда запрашивать ключи дешифровки сообщений. Их интересы в суде представляют юристы РосКомСвободы и Центра цифровых прав.

.

.

.