TgVPN и РосКомСвобода обжалуют действия российских госорганов в ЕСПЧ

Владислав Здольников, владелец компании Private Networks LP., которой принадлежит сервис TgVPN, вместе с юристами РосКомСвободы подал жалобу в Страсбург на действия властей РФ.

В 2018 году сервис был заблокирован Роскомнадзором под надуманным предлогом, после чего Здольниковым и нашими юристами был подан иск в Арбитражный суд Москвы. Заявитель тогда попросил суд признать, что Роскомнадзор незаконно заблокировал принадлежащие TgVPN доменные имена и сетевые адреса, потребовав также исключить их из реестра запрещенных ресурсов и разрешить доступ к ним. Пройдя все необходимые судебные инстанции в России и получив везде отказ, TgVPN и РосКомСвобода решили обратиться в Европейский суд по правам человека.

Бесплатный прокси-сервис для Telegram Здольников сделал в 2017 году как один из инструментов получения доступа к популярному мессенджеру. Долгое время власти не проявляли к TgVPN никакого интереса, но, после начала ограничения доступа к мессенджеру в России, компания получила уведомление о блокировке как серверов с VPN, так и серверов прокси.

На основании «резинового» решения Генпрокуратуры от 16.04.2018 года, доступ к сервису был ограничен, поскольку РКН якобы нашёл на адресах TgVPN информацию о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещённых на территории Российской Федерации организаций «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра», «Джабхат Фатху Шам», «Ахрар Аш-Шам» и других незаконных формирований. Естественно, никакой подобной информации там быть не могло априори, поскольку заблокированные адреса сервиса выполняют лишь техническую функцию и, по словам владельцев, «вообще не отвечают на веб-запросы пользователей, а если попытаться зайти на них через браузер, можно увидеть абсолютно пустую страницу». В суде Роскомнадзор пояснил, что для блокировки TgVPN у него было ещё одно основание — решение Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года о блокировке мессенджера Telegram.

Несмотря на достаточно аргументированную в техническом и юридическом плане позицию заявителя, Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года отказал в иске к Роскомнадзору. То же самое повторилось в ноябре того же года в Девятом арбитражном апелляционном суде города Москвы. «Понятно, что это договорняк Роскомнадзора с судом, — сказал тогда Здольников. — В данном случае РКН занимается самоуправством, он заблокировал некоторое количество наших сервисов по решению Генпрокуратуры. Но никакой информации о нашем сервисе — о его IP-адресах или доменах — в решении Генпрокуратуры по поводу Telegram нет».

В марте уже прошлого года рассмотрение первой кассационной жалобы Private Networks на отказ судов предыдущих инстанций признать незаконной блокировку технических сайтов принадлежащего ей ресурса TgTVN тоже вполне ожидаемо закончилось отказом в удовлетворении жалобы, после чего юристы РосКомСвободы и Владислав Здольников обратились в Верховный суд РФ. Но и там заявителю было прогнозируемо отказано в передаче кассации для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ. Собственно, это была последняя судебная инстанция, которую необходимо было пройти перед подачей жалобы в ЕСПЧ.

Медиаюрист РосКомСвободы и «Центра цифровых прав», адвокат Екатерина Абашина считает, что решение российских судов по делу TgVPN закрепляет правовую неопределённость в сфере блокировок, вследствие чего один и тот же интернет-сервис может быть одновременно заблокирован по различным основаниям, поэтому необходимо рассмотреть данный кейс с точки зрения 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод уже в ЕСПЧ:

«Российские суды согласились с позицией Роскомнадзора о том, что служба была уполномочена самовольно включить TgVPN в реестр блокировок во исполнение одновременно 2 решений других органов: по требованию заместителя Генерального прокурора РФ и по решению Таганского районного суда Москвы. Встав на сторону надзорного органа, несмотря на то, что данные решения-основания были направлены на блокировку мессенджера Telegram и для ограничения доступа к VPN-сервисам, существует специальный порядок (по ст. 15.8 закона “Об информации”), который был проигнорирован, арбитражный суд закрепил правовую неопределённость в сфере блокировок. Это означает, что один и тот же “цифровой объект” может быть одновременно заблокирован по различным основаниям, в различном порядке (и это при том, что в систему блокировок в России сейчас включены совершенно разные госорганы — от Росалкогольрегулирования до судебных приставов, которые отвечают за ограничение доступа к различными типам контента или онлайн-сервисов). В таких условиях владельцы сайтов и интернет-сервисов оказываются практически в бесправном положении, так как прогнозировать применение соответствующих норм закона “Об информации” становится невозможно. Было бы очень интересно посмотреть, как оценит данную ситуацию Европейский суд по правам человека с точки зрения нарушения статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как в принятых российскими судами решениях нет указания на конкретные нормы, в которых прописаны полномочия Роскомнадзора самостоятельно включать в реестр блокировок доменные имена и сетевые адреса во исполнение статей 15.3 и 15.4 закона “Об информации”, то есть нет указания на установленные законом основания для блокировки».

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«У нас давно нет никаких иллюзий относительно правосудия в России, в т.ч. по поводу политических блокировок сайта нашего VPN и его технических ресурсов, которые Роскомнадзор организовал в отместку за то, что мы помогаем пользователям Telegram, — комментирует обращение в ЕСПЧ сам Владислав Здольников. — Политических — потому что блокировки были абсолютно незаконными; домены и IP-адреса блокировались под предлогом решения суда о блокировке Telegram, но представитель Роскомнадзора ни на одном из заседаний суда не объяснил, какое отношение наши ресурсы имеют к Telegram, и почему они руководствовались решением суда относительно Telegram, в котором нет ни слова о наших ресурсах. Конечно, технически мы быстро обошли эти блокировки, но российское государство нанесло нам финансовый ущерб, и у нас не осталось других вариантов для поиска справедливости, кроме как обратиться в по-настоящему честный и независимый суд».

Надеемся, что дело TgVPN станет в Страсбурге одним из приоритетных, поскольку вынесенное российским судом решение открывает для цензуры очередное окно больших возможностей, и, как уже заметила Екатерина Абашина, это может в итоге коснуться любого интернет-ресурса, который власти захотят заблокировать на территории РФ в произвольном порядке.

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