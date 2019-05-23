Блокировка TgVPN обжалуется в Верховном суде России

Компания Private Networks. LP (владелец TgVPN) обжаловала свою блокировку доменов своего сервиса в ВС РФ. Об этом сообщила Екатерина Абашина, медиаюрист Центра цифровых прав, представляющего интересы сервиса в суде. Кассационная жалоба недавно была зарегистрирована в соответствующей судебной картотеке.

В комментарии РосКомСвободе Екатерина сообщила, что ВС РФ должен рассмотреть жалобу в течение двух, максимум — трёх месяцев, после чего примет решение — выносить ли её на рассмотрение коллегии в судебном заседании. В жалобе сказано о неправильном применении нижестоящими судами норм закона «Об информации» (ст. 15.3, 15.4, 15.8) и связанных с ними подзаконных актов.

«Суды так и не нашли те нормы права, которые закрепляют за Роскомнадзором [право] произвольно вносить домены и сетевые адреса», — подчеркивает юрист.

Для блокировки таких сервисов, как TgVPN, принимали специальный порядок (по ст.15.8), но заблокировали сервис совсем по другим статьям, уточняет она, поэтому немудрено, что решения судов предыдущих инстанций вызывают вопросы:

«Если вчитаться в судебные акты по этому делу, возникает вопрос — на основании каких норм действовал Роскомнадзор? Где написано, что по требованию заместителя Генерального прокурора или по решению Таганского районного суда о блокировке мессенджера Телеграм Роскомнадзор получает полномочия вносить в реестр блокировок информацию о тех сервисах, которые в указанных документах не фигурируют (ни прокурор, ни суд в TgVPN не «целились»)? По сути, мы боремся с расширительным толкованием решений и указаний других органов, которые обязан исполнять РКН».

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Она также напомнила, что это уже вторая кассация — первая состоялась в Арбитражном суде Московского округа.

Напомним, весной прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к техническим сайтам данного сервиса, руководствуясь решением Генеральной прокуратуры, поскольку на этих сайтах якобы размещается запрещённая информация, в частности — экстремистские материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещённых на территории Российской Федерации организаций «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра», «Джабхат Фатху Шам», «Ахрар Аш-Шам» и других незаконных формирований.

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