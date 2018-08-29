TgVPN vs Роскомнадзор: битва в суде

Состоялось заседание Арбитражного суда города Москвы по иску компании Private Networks LP к Роскомнадзору. В рамках блокировки Telegram, вылившейся в настоящий «IP-геноцид», а также погоню за сервисами, предоставляющими возможность обходить блокировки, надзорное ведомство заблокировало в том числе и принадлежащий данной компании сервис TgVPN. Компания добивается признания незаконными действий надзорного ведомства. В Роскомнадзоре настаивают на законности своих решений.

Дело рассматривала судья Любовь Дранко, интересы Private Networks LP в суде представляет ведущий юрист РосКомСвободы адвокат Саркис Дарбинян. В ходе заседания ознакомившись с отзывом Роскомнадзора на иск компании, Дарбинян заявил возражения против нескольких документов, на которые сослалось ведомство. В их числе копия решения Таганского суда о блокировке мессенджера, копия уведомления в адрес Telegram о неисполнении им закона и копия записи из реестра, содержащей адрес мессенджера.

Представитель VPN-сервиса напомнил, что это не относится к данному спору. Кроме того, Роскомнадзор, блокируя TgVPN, ссылается на решение Генпрокуратуры от 2015 года, а не на решение Таганского суда. Представитель надзорного ведомства Куликов возразил, что документы нужны для прояснения позиции Роскомнадзора. Судья, согласившись с Куликовым, сказала, что пока оснований для исключения документов нет.

Саркис Дарбинян, озвучивая исковые требования Private Networks LP, заявил, что Роскомнадзор превысил свои полномочия. Блокировкой ведомство препятствовало экономической деятельности и нанесло экономический ущерб компании. Представитель РКН возразил, что надзорное ведомство действовало законно и лишь выполняло решение Генпрокуратуры.

Напомним, согласно данному решению, на адресах TgVPN якобы была обнаружена информация о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещённых на территории Российской Федерации организаций «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра», «Джабхат Фатху Шам», «Ахрар Аш-Шам» и других незаконных формирований. Владельцы сервиса утверждают, что подобной информаци на сайтах сервиса не может быть априори, поскольку данные адреса выполняют лишь техническую функцию «и вообще не отвечают на веб-запросы пользователей, а если попытаться зайти на них через браузер, можно увидеть абсолютно пустую страницу».

Юрист Роскомнадзора на судебном заседании также заявил, что Генпрокуратура может требовать блокировки не только контента, сочтенного экстремистским, но и способов доступа к такому контенту, а «сервис TgVPN позволяет получить доступ к экстремистским каналам в Telegram».

На уточняющий вопрос Дарбиняна — содержались ли на ресурсах TgVPN материалы, указанные в требовании Генпрокуратуры, Куликов был вынужден признать: «Содержались не эти материалы, а материалы, позволяющие обойти блокировку». Владелец сервиса Владислав Здольников так прокомментировал слова юриста РКН в своем Telegram-канале:

«Только что представитель Роскомнадзора признался в преступлении: «на ресурсах TgVPN не содержалось экстремистских материалов», то есть того, за что они заблокировали наши хосты».

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На вопрос, что из себя, по мнению Роскомнадзора, представляет сервис TgVPN, Куликов ответил, что это сайт в сети «Интернет», но на уточнение — пробовал ли он зайти на этот «сайт», юрист надзорного ведомства внятно ответить не смог.

Далее сторона TgVPN потребовала исключить из дела акты осмотра заблокированных хостов как подложные, «потому что наши хосты не содержат приложение Telegram», но судья им отказала. Тогда представитель TgVPN спросил — «что насчет осмотра сайта?», предложив найти технического специалиста, который прояснит суть спора. Судья согласилась и отложила заседание на 18 сентября.

UPD. Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян поделился с нами впечатлениями от прений с участием представителя Роскомнадзора в суде:

«Роскомнадзор в погоне за Telegram очень своеобразно интерпретировал требования Генеральной прокуратуры по блокировке нескольких каналов мессенджера. Достаточно очевидно, что ведомство сильно превысило свои полномочия. Мы ознакомились с прокурорскими требованиями, на которое ссылаются в службе. Там нет ни доменов, ни IP-адресов нашего доверителя. При этом Роскомнадзор, обосновывая свою позицию, уверяет, что в требовании содержится указание на блокировку материалов, в случае их копирования на другие ресурсы, либо создания зеркал перечисленных страниц. В ходе судебного заседания мы пытались выяснить: что такое зеркало, что такое информационный ресурс и какое отношение к этому имеет VPN-сервис, который вообще не содержит никаких материалов, а лишь позволяет обеспечить приватность частных коммуникаций. Но представитель РКН явно поплыл в этих неправовых дефинициях. Поэтому мы просили суд привлечь специалиста, который смог бы разъяснить эти понятия и дать разъяснения по поводу устройства системы адресации в сети Интернет. Этому и будем посвящать следующее заседание — с изучения матчасти и нормативки, которой руководствуются в надзоре».

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В связи с вышесказанным, РосКомСвобода объявляет о срочном поиске соответствующего специалиста, который смог бы в суде дать ряд разъяснений по “делу об IP-геноциде“.

Требования:

— высшее техническое образование в области компьютерных сетей, информационной безопасности (наличие соответствующих дипломов, сертификатов о получении специальной подготовки приветствуется);

— опыт в практической области в работе с построением сетей, информационной безопасности;

— знания по маршрутизации сети, DNS, коммутации пакетов.

Вам необходимо будет в качестве специалиста разъяснить суду технические аспекты, связанные с работой протоколов, IP и маршрутизацией, работой VPN-сервисов, а также дать описание работы веб-приложений, исходя из их технических свойств. От вас потребуется принять участие не более, чем в 1 заседании в Арбитражном суде города Москвы 18 сентября текущего года.

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