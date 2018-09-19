«Правосудие» за 15 секунд: TgVPN отказано в иске к Роскомнадзору

Весной этого года Таганский районный суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram и немедленном ограничении к нему доступа. В попытках заблокировать мессенджер по требованию Роскомнадзора были заблокированы миллионы IP-адресов, не связанных с мессенджером. В частности, был заблокирован сервис по обходу блокировок TgVPN, принадлежащий компании Private Networks LP. Ограничивая доступ к сервису, Роскомнадзор руководствовался «резиновым» решением Генпрокуратуры, в котором было сказано, что на сайте якобы содержатся материалы запрещённых в России террористических и экстремистских организаций. Владельцы TgVPN заявляют — это не соответствует действительности и само по себе абсурдно, поскольку блокируемые надзорным ведомством сайты — технические, и на них вообще не может быть в принципе никакой информации такого рода.

Компания Private Networks LP подала к Роскомнадзору иск в Арбитражный суд Москвы из-за блокировки сервиса TgVPN в попытке ограничить доступ к Telegram, требуя признать незаконными действия надзорного ведомства.

На прошлом заседании, состоявшемся в конце августа текущего года, представитель компании, ведущий юрист РосКомСвободы и руководитель Центра цифровых прав Саркис Дарбинян, попросил удовлетворить иск, поскольку Роскомнадзор превысил свои полномочия. Представитель Роскомнадзора, напротив, отказать в удовлетворении, поскольку VPN-сервис позволяет получить доступ к экстремистским каналам в Telegram. После спора о значении слова «сайт» судья отказала в удовлетворении ходатайства представителя компании об исключении доказательств и перенесла заседание.

Состоявшееся на днях в Арбитражном суде заседание по уровню абсурда сравнялось и в каких-то вопросах даже «обскакало» августовское — чего стоит одно только «совещание» судьи, длившееся 15 секунд!

Но обо всём по порядку. Как рассказывает сам Саркис Дарбинян,

«На прошлом судебном заседании представители Истца просили привлечь к делу специалиста, который мог бы пояснить суду принципы работы прокси-серверов, VPN-сервисов и устройства TCP/IP коммутации пакетов. Однако, единственный специалист, которого удалось найти, и который был готов прийти в суд, чтобы дать пояснения по делу, в последний момент не смог явиться на заседание. При этом, сотрудники Роскомнадзора, осознав, что привлеченный специалист со стороны Истца может дать “неправильные комментарии”, решили перехватить инициативу и привели с собой сразу двух технических специалистов — реестрового сотрудника самого РКН и сотрудника аффилированного с ведомством ФГУП “ГРЧЦ”, некого Исаева Станислава. В этот раз кроме юриста Куликова Роскомнадзор представляла и юрист Смелянская, участвовавшая и по другим делам о неправомерных действиях службы в связи с попыткой блокировки Telegram».

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Как пишет издания «Медиазона», заседание началось с часовым опозданием. Представитель Роскомнадзора Куликов ходатайствовал от привлечении специалиста, который находится в зале. Специалист от Истца, из-за которого было перенесено прошлое заседание, прийти не смог по причине болезни.

Заседание началось с того, что представитель TgVPN попросил приобщить к материалам дела дополнительное разъяснение Истца в связи с ранее направленным дополнительным разъяснением самого РКН по обстоятельствам дела.

«Не представившись ни суду, ни Истцу, “специалисты” РКН с юристами РКН начали наперебой убеждать суд в том, что ведомство было вынуждено заблокировать сервис Истца, так как он по средствам VPN и прокси позволял обходить блокировку Telegram, демонстрируя при этом на собственном ноутбуке видео мониторинга работы VPN-сервиса и прокси-серверов TgVPN», — рассказывает Саркис Дарбинян.

Когда адвокат TgVPN попросил эксперта от РКН рассказать о своей квалификации, тот ответил: «Я являюсь техническим специалистом, у меня диплом об образовании с собой», а также как-то невнятно озвучил своё место работы. По просьбе Дарбиняна судья ознакомилась с дипломом эксперта и сказала, что этого документа достаточно для продолжения заседания.

Интересен был своей лаконичностью ответ приглашённого Роскомнадзором эксперта на вопрос Саркиса Дарбиняна, работает ли Telegram без VPN: «То работает, то нет. Зависит от провайдера связи». После вопроса, работает ли на компьютере эксперта Telegram в данный момент, представители Роскомнадзора заявили возражения, поскольку, по их мнению, это не является предметом спора, и судья поддержала их.

Юристы РКН, отмечает Дарбинян, пытались помочь явно неопытным техническим специалистам, перебивая своих коллег и отвечая за них на его вопросы. После того, как представитель Истца попросил суд вмешаться и разъяснить юристам РКН, что вопросы задаются не им, а специалистам, судья позволила продолжить судебный допрос, однако внятных ответов по порядку фиксации информационных ресурсов и составлению актов мониторинга получить так и не удалось.

Далее Дарбинян заявил ходатайство о признании доказательств сфальсифицированными — как и в прошлый раз, он объяснил, что протокол осмотра заблокированного сайта не соответствует действительности.

Напомним, еще на прошлом заседании, юристы РосКомСвободы обратили внимание, что один из актов мониторинга имеет все признаки фальсификации, так как скриншот самого клиента якобы работающего десктопного приложения Telegram никак не вязался с одним из IP-адресов, который принадлежал служебным серверам TgVPN. После того как 4-ка сотрудников службы закончили свою часть подготовленной программы, адвокат Дарбинян заявил ходатайство о фальсификации доказательств и вынесении частного определения о проверке обстоятельств возможного преступления. Судья неохотно его приняла, однако разрешать его в рамках заседания так и не стала.

Примечательно, что в момент подачи ходатайтсва о фальсификации Смелянская вскочила со своего места: «То, что заявляет истец — это очень и очень серьезно». Она пояснила, что в акте указан скриншот, который показывает, что при использовании TgVPN доступ к Telegram присутствует, и предлагает опросить сотрудника Роскомнадзора, который работает с реестром; он тоже находится в зале. Сотрудник Роскомнадзора также не представился.

«В ходе мониторинга были выявлены инструменты, сервисы, ресурсы… Запрещенный сайт вносится в реестр, создается карточка, в которой заполняются пункты. Затем составляется акт осмотра. В данном случае, если бы мы вбили заблокированный адрес в браузер, ничего бы не произошло», — заявил он.

Дарбинян задал сотруднику уточняющие вопросы; Смелянская прервала молодого человека и начала отвечать за него. В ответ на возражения адвоката истца она на повышенных тонах стала объяснять, что она тоже является сотрудником Роскомнадзора. По просьбе Дарбиняна судья вмешалась и разрешила сотруднику Роскомнадзора говорить с представителем истца напрямую.

После окончания опроса специалиста, судья Дранко спросила, нет ли иных ходатайств, и, неожиданно для представителя Истца и присутствующих в зале слушателей, резко встала и пошла в сторону совещательной комнаты, на ходу заявив, что суд удаляется в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу. Через 15 секунд судья снова появилась из совещательной комнаты, объявила резолютивную часть, согласно которой суд отказывает в иске полностью, и снова исчезла.

ЧЕГО НАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ В СУДЕ?

«Однако даже несмотря на очевидно ангажированное решение суда и полный фарс независимого судебного разбирательства, — заявляют юристы РосКомСвободы, — достаточно интересными представляются как позиция РКН по указанному делу, так и ответы самого сотрудника ГРЧЦ Исаева, который он дал в ходе судебного заседания. Так, на вопрос о том, для чего вообще нужны VPN и прокси, он пояснил, что технология позволяет шифровать канал, что увеличивает защищенность пользователей в киберпространстве. При этом сотрудник ГРЧЦ пояснил, что кроме TgVPN существует и множество иных VPN и прокси сервисов. Но, по его словам, TgVPN построен на открытой технологии OpenVPN, которая доступна каждому. На вопрос, а работает ли сейчас Telegram без VPN и прокси, он пояснил, что местами работает, однако как это может быть, если предприняты меры к его ограничению, ответить так и не смог».

Дополнительные объяснения Роскомнадзора (PDF)

В своем дополнительном разъяснении РКН признает, что сервисы Заявителя TgVPN, были включены в Единый реестр по следующим основаниям:

сервис заявителя является программно-аппаратным средством, обеспечивающим доступ к информационным ресурсам и сетям, доступ к которым был ранее ограничен Роскомнадзором;

на указанных ресурсах Заявителя размещена информация, позволяющая получить доступ к мессенджеру Telegram;

на сайте tgproxy.me размещены специальные параметры, при указании которых в настройках мессенджера Telegram возможно обеспечить функционирование мессенджера.

То есть РКН прямо заявляет о том, что ими были приняты меры по ограничению доступа к “так называемому VPN-сервису” и иным ресурсам, позволяющим получить доступ к распространяемой посредством мессенджера Telegram информации. При этом, подобное решение было принято лишь в отношении одного единственного VPN-сервиса.

ПОЧЕМУ РКН НЕ ПРАВ?

Напомним, что 1 ноября 2017 года вступил в силу ранее принятый Федеральный закон №276-ФЗ, который также известен как “Закон о запрете VPN”. Именно в нем определен порядок взаимодействия и блокировки VPN-сервисов, анонимайзеров, прокси, которые отказываются подключаться к единому реестру РКН и фильтровать сайты и сервисы, признанные незаконными в РФ.

Таким образом, в действующем российском законодательстве имеется специальная норма для взаимодействия с VPN-сервисами и ограничения доступа к таким сервисам, которые после получения уведомления от РКН не исполняют российский закон. Однако при принятии решения об ограничении доступа к сервису Заявителя, РКН не принял во внимание, не применял и даже не вспоминал специальную норму закона об инфорации, а именно ст. 15.8, подлежащей применению при ограничении доступа к подобным сервисам.

Необходимо отметить, что исходя из общего принципа права “Lex specialis derogat generali” в случае конкуренции норм общего (generalis) и специального (specialis) характера предпочтение при толковании и применении должно отдаваться специальным нормам.

Вместе с тем, оправдывая свои действия по блокировке сервиса TgVPN, РКН ссылается на решение Генпрокуратуры, согласно которому заместитель Генерального прокурора Гриня 16.04.2018 в своем требовании просил РКН “в случае копирования указанных экстремистских материалов на других ресурсах, либо создания “зеркал” перечисленных страниц, принять меры по ограничению к ним” тоже.

При этом суд нисколько не смутило, что ресурсы Заявителя (доменные имена и IP-адреса ) не перечислены в указанном требовании Генпрокуратуры, а на ресурсах TgVPN никогда не содержалось копий материалов экстремистского характера. (большинство заблокированных IP-адресов и доменов вообще не содержат никакого контента). При этом, сервис не является “зеркалом” ни мессенджера Telegram, ни групп, по которым было ранее направлено требования Генеральной прокуратуры.

Саркис Дарбинян, адвокат, ведущий юрист Роскомсвободы:

“То, что мы увидели вчера в суде по делу TgVPN против РКН, отражает всю суть российского правосудия, когда речь заходит об обжаловании очевидных злоупотреблений со стороны органов исполнительной власти. Судья не только вслед за Роскомнадзором полностью проигнорировала требования специального закона, который вроде как специально принимался, чтобы блокировать такие сервисы как TgVPN, обеспечивающих пользователей надежным инструментом защиты коммуникаций и восстановления доступа к информации, но и умудрилась много раз нарушить процессуальный закон, лишив Истца и его представителя судебных прений и миновав стадию исследования доказательств по делу. Мы не строим лишних иллюзий, но мы будем обращать внимание судов вышестоящих инстанций на грубое нарушение судом норм материального и процессуального права. В настоящее время ждем мотивировочную часть, после чего непременно будем подавать апелляционную жалобу”.

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На странный итог прошедшего суда Сеть отреагировала вполне предсказуемо:

Московский суд за 15 секунд решил, что блокировка VPN-сервиса TgVPN Роскомнадзором в погоне за Telegram — это не превышение полномочий ведомства и ущерба для проекта не было https://t.co/lBNo779Myi — Стартапы и бизнес (@vcru) September 18, 2018

Все иски пострадавших от блокировки Telegram, видимо, отклоняются заочно. — Sergey Kotov (@zloysergunya) September 18, 2018

Кто-то верил в другой исход? В России по делам о правах и свободах в суд ходят в качестве неприятной формальности для дальнейшего движения дел. — Alpha-00 (@Alpha__00) September 18, 2018

«Прошедшее сегодня заседание суда (впрочем, и многие другие) можно ёмко описать одной фразой представителя истца (VPN-сервиса TgVPN) Саркиса Дарбиняна:

— А прения?» — владелец хостинга DiPHOST Филипп Кулин.

На 15-секундное решение суда обратил внимание также исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, а владелец сервиса TgVPN Владислав Здольников описал заседание суда в нескольких пунктах:

«Кратко:

— РКН решил изобразить борьбу, притащил своего фейкового специалиста (почитайте его доводы)

— судья проигнорировала прения — грубое нарушение процесса

— решение было написано заранее и оглашено без мотивировочной части

— это не правосудие

— мы, конечно, подаём аппеляцию».

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Юристы Роскомсвободы непременно будут обжаловать неправосудное решение судьи Дранко, которая даже не попыталась вникнуть в обстоятельства дела. Есть ощущение, что свыше дана команда заочно отказывать в любых исках, связанных с блокировкой Telegram. Так или иначе, мы готовы пройти все инстанции отечественного одноглазого судопроизводства, после чего очередная жалоба на действия российских властей устремится в ЕСПЧ.

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