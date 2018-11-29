Жалоба TgVPN на Роскомнадзор снова отклонена

В Девятом арбитражном апелляционном суде города Москвы состоялось рассмотрение жалобы компании Private Networks на отказ апелляционного суда первой инстанции признать незаконной блокировку технических сайтов принадлежащего ей ресурса TgTVN. Ограничение доступа к техническим сайтам данного VPN-сервиса Роскомнадзор произвёл, ссылаясь на решение Генпрокуратуры — якобы на этих сайтах размещаются материалы экстремистского характера. Владельцы TgVPN заявляют — это не соответствует действительности и само по себе абсурдно, поскольку блокируемых надзорным ведомством сайтах вообще не может быть в принципе никакой информации такого рода.

Участвовавший в апеляционном заседании глава компании Private Networks Владислав Здольников в своём Telegram-канале вкратце рассказал о том, как оно проходило. Представляющий интересы Private Networks ведущий юрист РосКомСвободы и директор Центра цифровых прав Саркис Дарбинян напомнил суду о специальной норме, которая применяется к VPN-сервисам, и она регулирует порядок взаимодействия с ними. Норма же, по которой были заблокированы адреса сервиса TgVPN, регулирует взаимодействие с сервисами распространения информации (ОРИ).

Роскомнадзор, по словам Здольникова, «привел в качестве обоснования блокировки хостов TgVPN постановление Генпрокуратуры, в котором не указана ни одна ссылка данного сервиса — только ресурсы мессенджера Telegram и другого VPN-сервиса».

Private Networks заявила суду о злоупотреблении Роскомнадзором своими полномочиями в трактовке решения Генеральной прокуратуры при его применении: «Просим отменить решение суда первой инстанции».

«Представитель РКН не согласен, — пишет Здольников. — Говорит, что они правы, и Генпрокуратура может блокировать адреса с расплывчатой формулировкой». По его словам, аргументы представителя Роскомнадзора даже цитировать сложно — настолько они абсурдны.

Для наглядности мы выкладываем отзыв Роскомнадзора на апелляционную жалобу TgVPN:

Otzyv RKN na apellyatsiu TgVPN

Суд вполне ожидаемо постановил оставить решение суда первой инстанции без изменений, «ну мы другого и не ждали», — отметил владелец TgVPN. На принятие решения, также сообщает он, у суда ушло 5 минут.

Саркис Дарбинян в своём комментарии РосКомСвободе сказал, что в какой-то момент показалось — суд понимает суть происходящего. Он напомнил об отсутствии сервиса TgVPN в решении Генеральной прокуратуры, а также о том, что есть специальные нормы в законодательстве, которые отдельно регулируют и ОРИ, и VPN-сервисы, поэтому в случае с блокировкой вышеупомянутого сервиса произошло необоснованное и расширительное толкование Роскомнадзором своих полномочий и требований Генерального прокурора:

«РКН по-сути признался, что ограничивает доступ к технологическому сервису только за то, что он позволяет получить доступ к заблокированному Telegram. При этом представитель ведомства не смог пояснить, почему из всех VPN-сервисов, которые позволяют делать это, ограничивается доступ только к одному, и то не поименнованному в апрельских требованиях Генпрокуратуры. Кроме того, ведомство утверждает, что блокировать VPN-сервис можно по любому из оснований статьи 15 Федерального закона «Об информации», что вносит правовую неопределенность в применение специальных норм закона. Будем подавать кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа. Надеемся, что хоть там получше разберутся в обстоятельствах дела и в регулирующих нормах».

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«Понятно, что это договорняк Роскомнадзора с судом, — считает Здольников. — В данном случае Роскомнадзор занимается самоуправством, он заблокировал некоторое количество наших сервисов по решению Генпрокуратуры. Но никакой информации о нашем сервисе — о его IP-адресах или доменах — в решении Генпрокуратуры по поводу Telegram нет». Он также подтвердил намерение дальше добиваться правды в суде и подготовке кассационной жалобы.

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