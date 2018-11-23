Жалоба 35 пользователей Telegram зарегистрирована в Верховном суде

Верховный суд Российской Федерации зарегистрировал кассационную жалобу 35 пользователей Telegram на отказ в принятии иска против ФСБ. Интересы истцов представляет ведущий юрист РосКомСвободы и директор Центра цифровых прав Саркис Дарбинян.

Напомним, в начале марта текущего года в Мещанский районный суд города Москвы был подан коллективный иск, оспаривающий действия российских властей против популярного мессенджера, — ФСБ потребовал от мессенджера предоставить «информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей» (по сути — «ключей» для дефишровки пользовательской переписки). Однако 22 марта суд вынес определение об отказе в принятии административного иска, поскольку «из содержания иска не следует, что обжалуемые действия нарушают либо иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы административных истцов». В мае Мещанский суд оставил без рассмотрения жалобу РосКомСвободы и 36 пользователей Telegram, которых не устроило отклонение иска к ФСБ предыдущим судом.

Мосгорсуд в сентябре согласился с районным судом, отказав в пересмотре решения, и пользователи обратились в Верховный суд РФ, поскольку это последняя судебная инстанция в стране.

«Ранее ЕСПЧ уже принял и зарегистрировал аналогичные жалобы ведущих каналов в Telegram журналистов Александра Плющева и Олега Кашина», — отмечает глава «Агоры» Павел Чиков, который первым обратил внимание на появление коллективной жалобы на сайте ВС РФ.

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