Telegram: год под «блокировкой»

Год назад 16 апреля 2018 года, согласно решению Таганского районного суда города Москвы, Роскомнадзор начал вносить в реестр запрещённых сайты и IP, связанные с мессенджером Telegram. Правда, практически в этот же день пользователи в нём же продолжали обсуждать доступность в разных регионах России, а также возможные обходы блокировки, если вдруг он станет совсем недоступен. РосКомСвобода следила за всеми событиями, которые последовали после внесения первых доменов Telegram в реестр запрещённых сайтов.

Ну что, последние из вас уже понаставили себе VPN и понапрописали прокси? Общими усилиями государства и общества значительно повысим долю шифрованного трафика! Неплохо же!

Telegram: новая жизнь после блокировки: https://t.co/smsdp4BqVX — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) April 16, 2018

Напомним, ограничения доступа Роскомнадзор добивался из-за нежелания администрации мессенджера передать так называемые «ключи шифрования» ФСБ, что позволило бы силовикам читать пользовательскую переписку. По словам компании, универсальных ключей попросту не существует, поскольку каждый раз ключ генерируется на устройствах юзеров, которые в общаются между собой, и в каждой новой сессии ключ новый. В этом заключается сам по себе принцип end-to-end-шифрования. Однако технические подробности не слишком-то интересовали силовиков, специалистов из РКН и суд, поэтому решение Таганского суда было не в пользу мессенджера.

После этого началась самая настоящая охота не только за Telegram, но и за средствами обхода блокировок, которые применял как сам мессенджер (или ходили слухи о таком применении), так и разработанные энтузиастами сервисы VPN и Proxy.

Через пару дней после ограничения доступа к доменам Telegram Роскомнадзор потребовал от Google Play и App Store удалить из своих магазинов приложения опального мессенджера, но, как видим, всё до сих пор на месте:

И это не считая неофициальных версий.

После этого Роскомнадзор начал настоящий крестовый поход против мессенджера, переросший впоследствии в настоящий «IP-геноцид», поскольку в пиковые моменты надзорное ведомство умудрялось вносить миллионы сетевых адресов, на которых могли находиться технические домены Telegram, рандомно размещавшиеся там во избежание блокировки.

Сотрудники Роскомнадзора немного поспали и дальше побежали за телеграмом блокировать все ip-адреса подряд. Уже заблокированно почти 5 миллионов адресов: https://t.co/L6XWdTKHPL pic.twitter.com/VKmdyqiZUW — Телеканал Дождь (@tvrain) April 17, 2018

Поскольку такие «ковровые бомбардировки» касались в основном облачных сервисов Amazon и Google, это в первую очередь ударило по тем, кто пользуется ими. «Легли» десятки, если не сотни, онлайн-магазинов, образовательные сервисы, курьерские службы, онлайн-кассы, игровые сервисы (в том числе Fortnite и даже PlayStation Network), перебои наблюдались у мессенджера Viber, соцсети «Одноклассники», ассоциации ученых и научных организаций по содействию повышению открытости научных знаний «Открытая наука», пострадали некоторые сервисы Microsoft, государственные сайты, etc. «Ковровые бомбардировки IP» продолжались ещё несколько месяцев, однако при этом главной цели — блокировки Telegram — Роскомнадзор не добился и по сей день.

В начале прошлого года, когда уже стало ясно — власти уже готовы начать блокировку мессенджера, РосКомСвобода и Центр цифровых прав запустили кампанию «Битва за Telegram», цель которой — доказать незаконность действий ФСБ и Роскомнадзора и заставить власти разблокировать мессенджер. К нашей кампании тогда присоединились более 30 человек со всей России. Нами были поданы коллективные жалобы в МВД, а также иск в суд, оспаривающий действия ФСБ.

РосКомСвобода отправила в МВД коллективную жалобу 34 пользователей на «IP-бомбардировки» РКН, плюс к этому больше 50 человек с помощью нашей инструкции подали свои жалобы самостоятельно https://t.co/8kGHc0Iw7i — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) 27 квітня 2018 р.

Как и ожидалось, власти ограничились формальными отписками, а суды приняли сторону РКН и силовиков, поэтому коллективный иск отправится в Европейский суд по правам человека. Независимо от РосКомСвободы, журналисты Александр Плющев, Олег Кашин и международная правозащитная группа «Агора» (к слову, представляющая интересы Telegram в суде) также прошли путь от российских судов до ЕСПЧ, поэтому борьба за этот мессенджер вышла во всех смыслах на международный уровень.

Неуклюжие игры Роскомнадзора в кошки-мышки с мессенджером Telegram заставили пойти в суды и владельцев онлайн-сервисов и сайтов. В пиковый момент число сетевых адресов, которые РКН вносил в погоне за Telegram, в реестре достигло 20 миллионов, надзорное ведомство нарушило работу огромного количества сайтов, никак не связанных с Telegram. Намеренное включение миллионов адресов в реестр имеют все признаки первого в истории России массового «Internet shutdown». Поэтому Роскомсвобода и Агора предложили свою помощь предпринимателям и владельцам интернет-сервисов при обжаловании действий Роскомнадзора.

В результате летом 2018 г. компания Private Networks LP вместе с адвокатом Роскомсвободы Саркисом Дарбиняном пошли в Арбитражный суд г. Москвы с иском против Роскомнадзора. Поводом для обращения в суд стала блокировка служебных сетевых адресов и официального сайта сервиса TgVPN. Согласно уведомлениям Роскомнадзора, они были внесены в реестр якобы из-за наличия информации о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещённых на территории Российской Федерации организаций «Иламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра», «Джабхат Фатху Шам», «Ахрар Аш-Шам» и других незаконных формирований.

В суде выяснилось, что на самом деле экстремистская информация распространялась в отдельных Telegram-каналах, которые Генеральная прокуратура РФ и попросила заблокировать в апреле 2018 г. (на основании ст. 15.2 закона об информации), при этом ни слова не написав о TgVPN. В довесок Роскомнадзор ссылался и на апрельское решение о блокировке Telegram в целом, в котором опять-таки не было ни слова про блокировку TgVPN. Несмотря на это ведомство заявило суду, что правомерно действовало в рамках ст. 15.4 закона об информации, когда санкционировало блокировку сетевых ресурсов третьих лиц, которые не связаны с оператором мессенджера Telegram. Истец апеллировал к тому, что для блокировки VPN-сервисов установлен специальный порядок (ст. 15.8 закона об информации), который Роскомнадзор не соблюдал, а в рамки требований ст. 15.2 и 15.4 закона об информации действия службы не вписываются (достаточно внимательно прочитать соответствующие решения Генпрокуратуры и Таганского районного суда Москвы). Однако как суд первой инстанции, так и апелляционной не смогли до конца разобраться в тонкостях различных блокировочных процедур, расплодившихся в законе об информации, и признали действия Роскомнадзора законным.

В марте текущего года Арбитражный суд в Москве не удовлетворил жалобу TgVPN на «резиновую» блокировку. По словам владельца сервиса, Владислава Здольникова, у него нет и не было никаких иллюзий по поводу кассационной жалобы: «Суды в России всегда будут на стороне любого государственного органа, а особенно — цензурного, и особенно, когда против него — VPN-сервис, который, в том числе, помогает бороться с блокировкой Telegram».

«Мы не согласны с позицией суда кассационной инстанции и будем обжаловать его дальше, пока не добьемся нормального судебного разбирательства и реального изучения фактов и норм закона, регулирующих использование технологий, обеспечивающих приватность в киберпространстве», — отметил Саркис Дарбинян. Следующие действия команды юристов РосКомСвободы и Центра цифровых прав — подача очередной кассации в Верховный суд РФ.

По похожему сценарию прошло дело ООО “Живая фотография”, интересы которой в Таганском районном суде Москвы представлял адвокат «Агоры» Даниил Бухарин. Погоня Роскомнадзора за мессенджером Telegram зацепила сайт общества posterslegends.com. В этом деле Роскомнадзор также прикрывался требованием Генпрокуратуры и судебным решением о блокировке мессенджера. Примечательно, что к участию в деле была привлечена Генпрокуратура, которая в отзыве на иск пояснила, что не требовала от Роскомнадзора блокировки сайта Живой фотографии. Тем не менее, Таганский районный суд Москвы и Мосгорсуд решили, что во имя “благой” цели попутная блокировка сайта законна.

Против Роскомнадзора также пошла компания “Инвестори”, которая занимается привлечением инвестиций в коммерческую недвижимость. Площадка компании аналогичным образом была заблокирована в рамках ограничения доступа к Telegram. Помимо обжалования самих действий Роскомнадзора «Инвестори» требовала взыскания 5 миллионов рублей убытков. Представитель Роскомнадзора заявил в суде, что истец не доказал незаконность действий ведомства, а сама блокировка осуществлялась во исполнение решения Таганского суда и требования Генпрокуратуры, и Арбитражный суд Москвы отклонил имущественный иск компании (апелляционная жалоба не подавалась).

Появились случаи арестов и приговоров за репосты в чатах данного мессенджера. В марте текущего года Спасский районный суд Приморского края приговорил к двум годам условно местного жителя, юриста Дмитрия Третьякова, обвиняемого в призывах к экстремизму (280 УК). Он сделал репост в мессенджере Telegram записи из канала журналиста Аркадия Бабченко. Прокуратура требовала для Третьякова два года колонии. Суд удовлетворил это ходатайство. При этом он признал допустимым доказательством видеозапись, на которой Третьякова спаивают алкоголем сотрудники ФСБ, пытаясь получить от того признательные показания. Третьяков стал первым обвиняемым по статье об экстремизме за репост в Telegram.

Косвенно связана с погоней за неуловимым мессенджером новая инициатива российских народных избранников — принятие так называемого «закона об устойчивом Рунете». Недавно Госдума приняла во втором чтении законопроект №608767-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». По некоторым данным, одной из задач данного законопроекта является в том числе и борьба с Telegram.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пояснил СМИ, что законопроект об устойчивой работе российского сегмента Интернета предполагает борьбу с запрещенной в России информацией. По словам Жарова, «очевидно, что одним из элементов этого» будет и борьба с запрещенными ресурсами, в том числе с Telegram. Для этого будет установлено соответствующее оборудование, которое должно будет фильтровать трафик, при этом глава ведомства обещает — на качестве работы интернета и сетей связи в целом это не скажется.

Правда, как относится к своим обещаниям и критике российских пользователей РКН, мы уже могли увидеть на примере прошлогоднего IP-геноцида. Скоро законопроект может быть принят уже в окончательном, третьем чтении, и нет никаких сомнений, что он будет поддержан Советом Федерации и подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

После начала блокировок Telegram в России также прошли многочисленные митинги и пикеты против действий Роскомнадзора в отношении мессенджера, а также в целом — за свободный Рунет. Самая недавняя массовая акция протеста состоялась в первой половине марта уже этого года, и главной целью её был протест против изоляции российского сегмента интернета и цензуры в Сети.

Как бы там ни было, но Telegram до сих пор остается доступным для большинства жителей России. Он до сих пор остается в тройке самых популярных мессенджеров в нашей стране, уступая лишь WhatsApp и Viber. Его аудитория устойчиво растет с сентября прошлого года.

Предыдущий всплеск прироста наблюдался сразу после запрета Telegram в апреле 2018-го. Если до блокировки, по данным на октябрь 2017 года, приложением пользовались 2,2 млн жителей крупных городов, то уже в апреле аудитория выросла до 3,7 млн. А в ноябре 2018 года зафиксирован рекорд: количество пользователей Telegram в России выросло до 4 млн человек в день. В этом году показатели продолжают расти: в феврале 2019-го ежедневная аудитория мессенджера достигла уже 4,4 млн пользователей.

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