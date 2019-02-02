Отказ Верховного суда принять жалобу пользователей Telegram ведёт их в ЕСПЧ

Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу от 35 пользователей Telegram на отказ принять их иск против ФСБ. Интересы заявителей в суде представляет глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян, который и сообщил об отказе ВС РФ рассматривать данную жалобу.

ВС РФ отклонил жалобу в середине января текущего года. «Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в карточке производства на сайте суда.

Таким образом Верховный суд признал законным решение Мещанского районного суда от 22 марта 2018 года. «Мы сейчас готовим формуляры в ЕСПЧ и думаем, что в первой середине февраля они уйдут в Страсбург», — заявил Дарбинян. Адвокат считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встанет на сторону заявителей, что в свою очередь создаст международный прецедент не только для России, но и для стран-участниц Совета Европы по части регулирования криптографии, регулирования шифрованных коммуникаций и вопросах, связанных с приватностью ключей.

В своем развёрнутом комментарии для РосКомСвободы Саркис Дарбинян отметил:

«Мы длительное время пытались обжаловать незаконные требования ФСБ России по истребованию от Telegram ключей для дешифровки сообщений в пользовательских чатах. К сожалению, нам это так и не удалось. Мы не смогли добиться даже слушания по существу и рассмотрения в суде требований пользователей Телеграм. После отказа Верховного суда можно сказать, что все национальные средства судебной защиты исчерпаны. И теперь жалобы российских пользователей месснеджера уйдут в Страсбург. Думаю, после принятия и коммуникации они могут быть объединены в одно производство с уже имеющимися жалоба в ЕСПЧ от самого мессенджера и от российских журналистов, которые также защищали свое право на приватное общение. Мы изначально предполагали, что этот путь не будет легким, но верим, что у этого дела есть очень хорошие перспективы в Европейском суде, ведь оно касается очень важной темы не только для российских пользователей. Вопрос о приватности ключей шифрования — это достаточно актуальный вопрос сейчас во всем мире».

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Также Верховный суд отклонил жалобу самого мессенджера Telegram о его блокировке в России. «Нужно пройти эту инстанцию для исчерпания средств защиты на национальном уровне», — говорил ранее Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», юристы которой представляют Telegram. Следующей инстанцией для иска также станет ЕСПЧ.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram по вынесенному в апреле прошлого года решению Таганского райсуда Москвы из-за того, что компания отказалась выполнить требование о передаче ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера якобы угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей. Telegram подавал апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram.

Решение поддержала апелляционная инстанция. Президиум Мосгорсуда также отклонил кассационную жалобу юристов Telegram. Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейском суде по правам человека. Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что не планирует передавать затребованную правоохранительными органами информацию, а также подчеркивал, что ключи для декодирования сообщения невозможно предоставить технически.

РосКомСвободой, в свою очередь, была начата кампания «Битва за Telegram», в рамках которой юридическими службами нашей организации оказана юридическая помощь пользователям и интернет-бизнесу в обжаловании неправомерных действий и решений российских спецслужб и Роскомнадзора.

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