02.02.2019
Отказ Верховного суда принять жалобу пользователей Telegram ведёт их в ЕСПЧ
Ранее ВС РФ отклонил коллективную жалобу, заявителем которой выступал ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян, о признании незаконными действий ФСБ по истребованию информации, необходимой для декодирования сообщений пользователей

telegram espch

Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу от 35 пользователей Telegram на отказ принять их иск против ФСБ. Интересы заявителей в суде представляет глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян, который и сообщил об отказе ВС РФ рассматривать данную жалобу. 

ВС РФ отклонил жалобу в середине января текущего года. «Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в карточке производства на сайте суда.

Таким образом Верховный суд признал законным решение Мещанского районного суда от 22 марта 2018 года. «Мы сейчас готовим формуляры в ЕСПЧ и думаем, что в первой середине февраля они уйдут в Страсбург», — заявил Дарбинян. Адвокат считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встанет на сторону заявителей, что в свою очередь создаст международный прецедент не только для России, но и для стран-участниц Совета Европы по части регулирования криптографии, регулирования шифрованных коммуникаций и вопросах, связанных с приватностью ключей.

В своем развёрнутом комментарии для РосКомСвободы Саркис Дарбинян отметил:

«Мы длительное время пытались обжаловать незаконные требования ФСБ России по истребованию от Telegram ключей для дешифровки сообщений в пользовательских чатах. К сожалению, нам это так и не удалось. Мы не смогли добиться даже слушания по существу и рассмотрения в суде требований пользователей Телеграм. После отказа Верховного суда можно сказать, что все национальные средства судебной защиты исчерпаны. И теперь жалобы российских пользователей месснеджера уйдут в Страсбург. Думаю, после принятия и коммуникации они могут быть объединены в одно производство с уже имеющимися жалоба в ЕСПЧ от самого мессенджера и от российских журналистов, которые также защищали свое право на приватное общение. Мы изначально предполагали, что этот путь не будет легким, но верим, что у этого дела есть очень хорошие перспективы в Европейском суде, ведь оно касается очень важной темы не только для российских пользователей. Вопрос о приватности ключей шифрования — это достаточно актуальный вопрос сейчас во всем мире».

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Также Верховный суд отклонил жалобу самого мессенджера Telegram о его блокировке в России. «Нужно пройти эту инстанцию для исчерпания средств защиты на национальном уровне», — говорил ранее Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», юристы которой представляют Telegram. Следующей инстанцией для иска также станет ЕСПЧ.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram по вынесенному в апреле прошлого года решению Таганского райсуда Москвы из-за того, что компания отказалась выполнить требование о передаче ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера якобы угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей. Telegram подавал апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram.

Решение поддержала апелляционная инстанция. Президиум Мосгорсуда также отклонил кассационную жалобу юристов Telegram. Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейском суде по правам человека. Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что не планирует передавать затребованную правоохранительными органами информацию, а также подчеркивал, что ключи для декодирования сообщения невозможно предоставить технически.

РосКомСвободой, в свою очередь, была начата кампания «Битва за Telegram», в рамках которой юридическими службами нашей организации оказана юридическая помощь пользователям и интернет-бизнесу в обжаловании неправомерных действий и решений российских спецслужб и Роскомнадзора.

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