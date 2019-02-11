Дело Telegram в ЕСПЧ может стать уникальным на международном уровне

Адвокаты Telegram прошли все необходимые стадии защиты мессенджера в российских судах по делу о блокировке, оно переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил Павел Чиков — руководитель международной правозащитной группы «Агора», юристы которой представляют сервис.

«Кассационная жалоба в Верховном суде была последним необходимым шагом по исчерпанию национальных средств защиты, который нужно было пройти, чтобы не было препятствий рассмотрению дела Telegram Европейским судом по правам человека», — сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу Telegram, поданную в рамках процесса об ограничении доступа к мессенджеру на территории РФ. В октябре 2018 года аналогичную жалобу сервиса отклонил Мосгорсуд. По словам Чикова, по гражданским и административным делам исчерпание средств защиты предполагает прохождения двух кассаций. «В Верховном суде — это была вторая кассация, которая дает «зеленый свет» в Европейский суд по правам человека», — пояснил глава «Агоры».

Юрист отметил, что коммуницировать жалобу по делу Telegram ЕСПЧ может в 2019 году, так как она уже зарегистрирована. Он добавил, что дело Telegram в Европейском суде – «уникальное» на международном уровне, такие дела ранее никогда не рассматривались, их «не было в мире в принципе»:

«Такая категория дел никогда не рассматривалась Европейским судом, ни одного решения по подобному делу нет. Таких дел не было в мире в принципе. Дело Telegram в этом смысле уникально. Совсем немного похожим было дело ФБР против Apple, но и оно было связано с защитой устройств, а не с перепиской и коммуникацией».

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Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений. Представители Telegram, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно заявляли о технической невозможности передать кому-либо ключи для декодирования переписок.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено в середине апреля. Это решение позднее также было оставлено без изменений судами всех инстанций, в том числе Верховным судом России. Кроме того, в 2018 году мессенджер проиграл разбирательство в Верховном суде, куда компанией был подан иск с требованием признать незаконным указанный приказ ФСБ.

По словам Павла Чикова, к настоящему времени в Европейский суд поданы две жалобы представителей Telegram, которым присвоен один номер. Таким образом, пояснил юрист, в ЕСПЧ сейчас находится одно дело — «Telegram Limited Liability Partnership против Российской Федерации», в котором «есть две составные части — это штраф и блокировка».

«Первая жалоба была подана и зарегистрирована в марте прошлого года на штраф. Затем в рамках процесса о блокировке Роскомандзор подал заявление об обеспечительных мерах — о немедленном об ограничении доступа к Telegram, — говорит Чиков. — В ответ на удовлетворение просьбы об обеспечительных мерах, мы обратились в Европейский суд с просьбой о срочных мерах — чтобы ЕСПЧ запретил блокировать Telegram до рассмотрения дела в суде. Европейский суд оснований для срочных мер не нашел, но предложил подать отдельную жалобу на блокировку, что и было сделано».

Чиков уточнил, что «кассация на штраф не нужна для исчерпания средств защиты в России: по Кодексу об административных правонарушениях достаточно двух инстанций, а вот по блокировке нужно было пройти до Верховного суда».

Как сообщалось, обращаясь в Европейский суд, Telegram, в частности, настаивает на том, что в его отношении было нарушен право на свободное распространение информации. Так, согласно позиции заявителя, власти РФ «даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права заявителя на распространение информации».

Кроме этого, в ЕСПЧ намерены пожаловаться 35 пользователей Telegram, чьи интересы в суде представляют РосКомСвобода и Центр цифровых прав. Истцы требуют признать незаконными действия ФСБ по истребованию информации, необходимой для декодирования сообщений пользователей.

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