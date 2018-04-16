Telegram: новая жизнь после блокировки

Роскомнадзор сообщил о получении им решения Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. «В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — также говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

СМИ также стало известно о том, что Роскомнадзор будет добиваться удаления опального мессенджера из магазинов приложений, поэтому пользователям, которые хотят продолжить общаться в Telegram, не рекомендуют удалять данные программы со своих смартфонов.

Получение операторами распоряжения блокировать Telegram произошло ближе к полудню по московскому времени — это было видно по резко «взлетевшему» графику внесения IP-адресов и нескольких доменов, сообщил нам владелец хостинга DiPHOST Филипп Кулин.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, количество жалоб на проблемы с отправкой и получением сообщений резко выросло после 12:00 мск.

Так, пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (65%) и отправкой сообщений (34%). В частности, некоторые пользователи оператора «Мегафон» уже не могут подключиться к Telegram. Поступают сообщения о блокировке мессенджера у всех крупных операторов России.

Доступ к Telegram уже заблокирован у абонентов МТС, «Мегафона», «Билайна» и Yota.https://t.co/gEfOwXXUCo — Meduza (@meduzaproject) April 16, 2018

В данный момент по решению №2-1779/2018 Таганского районного суда города Москвы в реестр запрещённых сайтов внесено 22 домена и IP-адреса, связанных с мессенджером Telegram.

В ряде публичных чатов пользователи мессенджера из разных регионов страны сообщают, что на всех блокировка сказалась по-разному: кто-то её ещё не почувствовал, а у кого-то перестало работать приложение, кто-то не смог зайти на браузерную версию Telegram, поэтому пришлось воспользоваться средствами обхода блокировок.

Между тем, относительно средств обхода блокировок глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал принять ряд мер «в соответствие с российским законодательством». Отвечая на вопрос журналистов о блокировке VPN и других инструментов обхода запретов, Жаров сказал: «Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо продолжим действовать точно также».

1 ноября 2017 года в России вступил в силу пакет поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий деятельность анонимайзеров, в том числе VPN-сервисов по части запрета обхода блокировок. Однако до сего момента он ещё не был ни разу введён в действие в отношении какого бы то ни было VPN или анонимайзера — по словам пресс-службы Роскомнадзора, поскольку обращений силовиков в отношении анонимайзеров и VPN-сервисов не поступало. Напомним, согласно федеральному закону 276-ФЗ, сервисы, которые должны блокировать доступ к запрещённым в России сайтам, определяют ФСБ и другие структуры, которые ведут оперативно-розыскную деятельность (ОРД).

Популярные каналы в Telegram не прекращали своей работы, в том числе и те, которые занимаются «интернет-просвещением» пользователей, которые, в свою очередь, продолжают делиться между собой информацией о новых способах обхода блокировок.

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