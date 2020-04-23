Желание депутатов разблокировать Telegram — окончание двухгодичного государственного лицемерия?

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву законопроект о прекращении блокировок Telegram, сообщает «Ъ». По мнению депутатов, Telegram сейчас является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Его, в том числе, используют оперштабы правительств Москвы и Подмосковья по борьбе с COVID-19. Тумусов и Ионин отметили, что большинство российских пользователей обходят блокировку мессенджера с помощью различных бесплатных средств:

«Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти».

.

Законопроект предполагает запрет на ограничение доступа к ресурсам, используемым в качестве «официальных сервисов» для госорганов по распространению информации в период ЧС или режима повышенной готовности.

«Доступ к информационным системам… не ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети интернет, в отношении тех организаторов распространения информации в сети интернет, сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в тексте законопроекта.

В Минцифры подтвердили получение письма депутатов, сейчас документ находится на рассмотрении. Пресс-служба Роскомнадзора не предоставила изданию оперативного комментария по поводу самой инициативы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») отметил, что «сильно сомневается» в перспективах принятия инициативы в парламенте, так как не только Telegram используется органами власти для информирования о коронавирусе, и давать ему в связи с этим послабления и особый статус было бы нелогично: «По логике авторов законопроекта, мы любой мессенджер, который размещает такую информацию, можем вытащить из-под установленных законом требований».

«Скажите, у кого из вас еще нет телеграма? — в свою очередь, задаётся вопросом депутат Тумусов. — Думаю, не ошибусь, что таких – единицы. За последние годы этот мессенджер стал одним из ключевых в нашей стране и, несмотря на блокировку, вдвое увеличил число своих пользователей (сейчас уже более 20 миллионов). Мы вроде бы привыкли к тому, что телеграм официально запрещен, но прекрасно работает, ситуация всех устраивала – но ровно до того момента, пока не стала абсурдной. Сейчас, во время пандемии, чиновники официально информируют нас о положении дел с коронавирусом».

Депутат повторил свои слова об абсурдности ситуации, поскольку Минцифры именно через данный мессенджер общается с россиянами, застрявшими за границей, совершенно официально заявляя об этом в СМИ, поэтому:

«…пора признать: телеграм – это важное средство доставки информации, а блокировка не работает. И лучшим выходом из этой ситуации для государства будет ее снять не только неофициально, но и формально».

.

На защиту властей в своём канале «запрещённого» Telegram ожидаемо пришёл депутат Антон Горелкин, который «второй день не может понять, как можно с помощью законопроекта отменить решение суда о блокировке Телеграма».

«Судебные решения обжалуются в судах вышестоящих инстанций, но не в парламенте, — продолжает он. — Такой возможности нет нигде в мире. А если копнуть кейс глубже — будет еще интереснее. Да, суд постановил заблокировать Телеграм. Но решение не выполнено — телега работает. А если блокировка не осуществлена, то как можно требовать разблокировки?»

Если бы депутаты требовали отменить закон Яровой, в результате чего блокировка мессенджера на законных основаниях стала бы невозможна — это было бы логично, считает он.

«Но закона они демонстративно не касаются. А если они не против закона, то почему против его действия? Как пиар-прием их предложение сработало, все про него говорят. Но за рамки пиара это не выйдет. Может быть, это часть стратегии моих друзей из Яндекса — переманить народ из телеги в их новый ЯндексМессенджер? Ну, до этого была попытка Mail.ru с их «ТамТамом» и зомби-возрождение ICQ. Без присущего Телеграму ореола «запрещенки» не срабатывает», — подытоживает единоросс.

Вполне предсказуемо новость о намерении ряда депутатов разблокировать популярный мессенджер всколыхнула не только «парламентскую тусовку». Эксперты и пользователи Рунета оживлённо обсуждают эту тему, чаще сходясь в одном мнении — власть готова перестать отрицать окружающую их реальность, пусть даже и виртуальную.

«Сначала Telegram рекламирует официальные ресурсы правительственного штаба по борьбе с коронавирусом, а потом в появляется законопроект, предлагающий официально отменить блокировку Telegram, — пишет шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. — Маргарита Симоньян в твиттере пишет, что «блокировку Telegram надо отменить, чтобы хотя бы не позориться» (она же когда-то писала, что Telegram обязательно заблокируют, ну да ладно)».

«Законопроект подготовили два депутата от «Справедливой России», — продолжает он. — Среди них мой знакомый, свердловчанин Дмитрий Ионин (Дима, привет). Он, кстати, на своих листовках предлагал гражданам следить за его деятельностью через «запрещенный Telegram». У него есть телеграм-канал: @deputat_ionin. И вроде бы, учитывая, что законопроект подготовили не единороссы, шансы на принятие не слишком велики. Да и то, что депутаты не внесли законопроект официально, а пока лишь направили его в правительство и Минсвязи для оценки, может говорить о том, что инициатива по сути частная».

«Но в то же время предложение громкое, и вполне может быть, что оно было согласовано как минимум с какими-то сотрудниками администрации президента. Показательным будет то, станут ли о нем писать (и в каком ключе) околокремлевские СМИ. Пока агентства большой тройки молчат, тему подхватили только либеральные медиа», — считает журналист.

Технический директор РосКомСвободы Станислав Шакиров заметил:

«Это было давно всем очевидно! Государство одной рукой пытается заблокировать Telegram, а другой рукой вынуждено его использовать — потому что там сидят люди, потому что это удобный сервис, а такой же оно создать не в силах… это, кстати, может быть даже и хорошо. Так что если действительно разблокируют [Telegram], это станет окончанием достаточно смешного государственного лицемерия, происходившего последние два года».

.

«Там такие чудесные формулировки: «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера <…> наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ». А как ваще можно нанести урон тому, чего не существует?» — иронизирует Telegram-канал «Попячечная».

«Там предлагается исключение блокировки мессенджера для случаев, когда это «официальные сервисы для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Я давно так не смеялся (документ видел)», — вторит ему создатель и владелец «Эшер II» Филипп Кулин.

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв высказался в своей радикальной манере — в длинном и не совсем цензурном тексте он «попробовал объяснить, что происходит». По его мнению, в Госдуме не существует ни среди депутатов, ни среди экспертов и советников разбирающихся в вопросах телекома людей, и все их инициативы скатываются исключительно к запретам, запугиваниям и освоению бюджетов «по отношению к проблеме ‘в интернете кто-то неправ’».

Поскольку на носу новые выборы, где выбирает не электорат, а назначает начальство, ряд депутатов старается продемонстрировать не только лояльность, но и некое политическое чутье.

«Ну так вот, — продолжает он, — инстинкт флюродросера гонит этих персонажей в сторону «понравиться избирателю». И это очень хорошо. Если крысы стали шевелиться — значит, раздражитель пришелся куда надо. <…> Законопроект я не видел, но сам факт отправки оного в «боковое министерство» говорит нам, что это всего лишь банальный акт «пеара». Разумеется, никакого законопроекта не будет. Только шум в СМИ».

«…скоро, чуть больше чем через год, будут выборы. Ни один депутат, который сидел в этом созыве госдурки не должен получить ни одного голоса от здорового человека. Ни-од-но-го. Ну, вы поняли, да? Включая Ионина, конечно», — подытоживает Климарёв.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора, так как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. По данным ФСБ, Telegram использовался, в частности, при организации теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

.

.

.