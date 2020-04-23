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23.04.2020

Желание депутатов разблокировать Telegram — окончание двухгодичного государственного лицемерия?

РосКомСвобода собрала экспертные мнения относительно инициативы депутатов Госдумы от «Справедливой России», которые предложили разблокировать популярный мессенджер, назвав блокировку «уроном для престижа власти»

GD predlagayet razblochit Telegoo  

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву законопроект о прекращении блокировок Telegram, сообщает «Ъ». По мнению депутатов, Telegram сейчас является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Его, в том числе, используют оперштабы правительств Москвы и Подмосковья по борьбе с COVID-19. Тумусов и Ионин отметили, что большинство российских пользователей обходят блокировку мессенджера с помощью различных бесплатных средств:

«Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти».

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Законопроект предполагает запрет на ограничение доступа к ресурсам, используемым в качестве «официальных сервисов» для госорганов по распространению информации в период ЧС или режима повышенной готовности.

«Доступ к информационным системам… не ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети интернет, в отношении тех организаторов распространения информации в сети интернет, сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в тексте законопроекта.

В Минцифры подтвердили получение письма депутатов, сейчас документ находится на рассмотрении. Пресс-служба Роскомнадзора не предоставила изданию оперативного комментария по поводу самой инициативы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») отметил, что «сильно сомневается» в перспективах принятия инициативы в парламенте, так как не только Telegram используется органами власти для информирования о коронавирусе, и давать ему в связи с этим послабления и особый статус было бы нелогично: «По логике авторов законопроекта, мы любой мессенджер, который размещает такую информацию, можем вытащить из-под установленных законом требований».

«Скажите, у кого из вас еще нет телеграма? — в свою очередь, задаётся вопросом депутат Тумусов. — Думаю, не ошибусь, что таких – единицы. За последние годы этот мессенджер стал одним из ключевых в нашей стране и, несмотря на блокировку, вдвое увеличил число своих пользователей (сейчас уже более 20 миллионов). Мы вроде бы привыкли к тому, что телеграм официально запрещен, но прекрасно работает, ситуация всех устраивала – но ровно до того момента, пока не стала абсурдной. Сейчас, во время пандемии, чиновники официально информируют нас о положении дел с коронавирусом».

Депутат повторил свои слова об абсурдности ситуации, поскольку Минцифры именно через данный мессенджер общается с россиянами, застрявшими за границей, совершенно официально заявляя об этом в СМИ, поэтому:

«…пора признать: телеграм – это важное средство доставки информации, а блокировка не работает. И лучшим выходом из этой ситуации для государства будет ее снять не только неофициально, но и формально».

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На защиту властей в своём канале «запрещённого» Telegram ожидаемо пришёл депутат Антон Горелкин, который «второй день не может понять, как можно с помощью законопроекта отменить решение суда о блокировке Телеграма».

«Судебные решения обжалуются в судах вышестоящих инстанций, но не в парламенте, — продолжает он. — Такой возможности нет нигде в мире. А если копнуть кейс глубже — будет еще интереснее. Да, суд постановил заблокировать Телеграм. Но решение не выполнено — телега работает. А если блокировка не осуществлена, то как можно требовать разблокировки?»

Если бы депутаты требовали отменить закон Яровой, в результате чего блокировка мессенджера на законных основаниях стала бы невозможна — это было бы логично, считает он.

«Но закона они демонстративно не касаются. А если они не против закона, то почему против его действия? Как пиар-прием их предложение сработало, все про него говорят. Но за рамки пиара это не выйдет. Может быть, это часть стратегии моих друзей из Яндекса — переманить народ из телеги в их новый ЯндексМессенджер? Ну, до этого была попытка Mail.ru с их «ТамТамом» и зомби-возрождение ICQ. Без присущего Телеграму ореола «запрещенки» не срабатывает», — подытоживает единоросс.

Вполне предсказуемо новость о намерении ряда депутатов разблокировать популярный мессенджер всколыхнула не только «парламентскую тусовку». Эксперты и пользователи Рунета оживлённо обсуждают эту тему, чаще сходясь в одном мнении — власть готова перестать отрицать окружающую их реальность, пусть даже и виртуальную.

«Сначала Telegram рекламирует официальные ресурсы правительственного штаба по борьбе с коронавирусом, а потом в появляется законопроект, предлагающий официально отменить блокировку Telegram, — пишет шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. — Маргарита Симоньян в твиттере пишет, что «блокировку Telegram надо отменить, чтобы хотя бы не позориться» (она же когда-то писала, что Telegram обязательно заблокируют, ну да ладно)».

«Законопроект подготовили два депутата от «Справедливой России», — продолжает он. — Среди них мой знакомый, свердловчанин Дмитрий Ионин (Дима, привет). Он, кстати, на своих листовках предлагал гражданам следить за его деятельностью через «запрещенный Telegram». У него есть телеграм-канал: @deputat_ionin. И вроде бы, учитывая, что законопроект подготовили не единороссы, шансы на принятие не слишком велики. Да и то, что депутаты не внесли законопроект официально, а пока лишь направили его в правительство и Минсвязи для оценки, может говорить о том, что инициатива по сути частная».

«Но в то же время предложение громкое, и вполне может быть, что оно было согласовано как минимум с какими-то сотрудниками администрации президента. Показательным будет то, станут ли о нем писать (и в каком ключе) околокремлевские СМИ. Пока агентства большой тройки молчат, тему подхватили только либеральные медиа», — считает журналист.

Технический директор РосКомСвободы Станислав Шакиров заметил:

«Это было давно всем очевидно! Государство одной рукой пытается заблокировать Telegram, а другой рукой вынуждено его использовать — потому что там сидят люди, потому что это удобный сервис, а такой же оно создать не в силах… это, кстати, может быть даже и хорошо.

Так что если действительно разблокируют [Telegram], это станет окончанием достаточно смешного государственного лицемерия, происходившего последние два года».

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«Там такие чудесные формулировки: «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера <…> наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ». А как ваще можно нанести урон тому, чего не существует?» — иронизирует Telegram-канал «Попячечная».

«Там предлагается исключение блокировки мессенджера для случаев, когда это «официальные сервисы для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Я давно так не смеялся (документ видел)», — вторит ему создатель и владелец «Эшер II» Филипп Кулин.

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв высказался в своей радикальной манере — в длинном и не совсем цензурном тексте он «попробовал объяснить, что происходит». По его мнению, в Госдуме не существует ни среди депутатов, ни среди экспертов и советников разбирающихся в вопросах телекома людей, и все их инициативы скатываются исключительно к запретам, запугиваниям и освоению бюджетов «по отношению к проблеме ‘в интернете кто-то неправ’».

Поскольку на носу новые выборы, где выбирает не электорат, а назначает начальство, ряд депутатов старается продемонстрировать не только лояльность, но и некое политическое чутье.

«Ну так вот, — продолжает он, — инстинкт флюродросера гонит этих персонажей в сторону «понравиться избирателю». И это очень хорошо. Если крысы стали шевелиться — значит, раздражитель пришелся куда надо. <…> Законопроект я не видел, но сам факт отправки оного в «боковое министерство» говорит нам, что это всего лишь банальный акт «пеара». Разумеется, никакого законопроекта не будет. Только шум в СМИ».

«…скоро, чуть больше чем через год, будут выборы. Ни один депутат, который сидел в этом созыве госдурки не должен получить ни одного голоса от здорового человека. Ни-од-но-го. Ну, вы поняли, да? Включая Ионина, конечно», — подытоживает Климарёв.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора, так как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. По данным ФСБ, Telegram использовался, в частности, при организации теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

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