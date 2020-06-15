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15.06.2020

Система Starlink на 2/3 готова к раздаче спутникового интернета

Общее число спутниковых аппаратов доведено до 538, а начать раздавать интернет Илон Маск планирует после того, как их станет 800

starlink 538 sputnikov  

Компания SpaceX Илона Маска запустила в космос ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту очередные 58 спутников программы Starlink, которая должна обеспечить весь мир широкополосным доступом в интернет, доступным даже в регионах с полным отсутствием инфраструктуры.

Спустя приблизительно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

Нынешний запуск спутников Starlink стал девятым по счету. Теперь число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 538.

Всего предполагается вывести на орбиту 12 тысяч небольших спутников, а начать предоставлять услуги доступа в интернет Маск планирует после того, как число аппаратов на орбите достигнет 800.

SpaceX планирует, что уже в 2020 году ее спутниковый интернет появится в северной части США и Канаде, а к 2021 году — по всему миру. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

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