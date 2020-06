Система Starlink на 2/3 готова к раздаче спутникового интернета

Компания SpaceX Илона Маска запустила в космос ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту очередные 58 спутников программы Starlink, которая должна обеспечить весь мир широкополосным доступом в интернет, доступным даже в регионах с полным отсутствием инфраструктуры.

Falcon 9 launches 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs Skysats to orbit before returning to Earth and landing on a droneship pic.twitter.com/K6OjgJQZfv

— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020