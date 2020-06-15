Internet Archive закрывает свою «аварийную библиотеку» из-за иска от издателей

Internet Archive закроет Национальную библиотеку для чрезвычайных ситуаций (National Emergency Library, NEL) 16, а не 30 июня, то есть на две недели раньше. График сдвинули из-за того, что ранее четыре коммерческих книгоиздателя — Hachette, Penguin Random House, Wiley и HarperCollins — подали в суд на организацию.

Издатели обвинили Internet Archive в «систематическом массовом сканировании и распространении литературных произведений», попросив суд «присоединиться» [к требованиям истцов] и пресечь умышленное нарушение». Internet Archive же настаивает, что контролируемое цифровое предоставление книг в пользование (controlled digital lending) — это правовой фреймворк, разработанный экспертами по авторскому праву и позволяющий пользователю один раз прочитать оцифрованную копию библиотечной книги. Оцифрованная книга защищена теми же цифровыми средствами, которые издатели используют на своих собственных сайтах, утверждают в организации. Многие библиотеки принимают эту систему с 2011 года, чтобы не потерять свои инвестиции в старые печатные книги в цифровом мире.

Internet Archive зарегистрирована в Калифорнии на правах библиотеки и занимается архивированием книг, видео, аудиозаписей и сайтов. Сайт Open Library позволяет бесплатно взять в долг отсканированную копию бумажной книги. Цифровая версия выдается на срок до 14 дней, другие желающие взять книгу должны встать в очередь.

В марте Internet Archive отменила очереди на книги из Open Library до 30 июня или до окончания режима ЧС из-за пандемии коронавируса в США, запустив временную Национальную библиотеку для чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечить книгами людей на дистанционном обучении и просто оказавшихся в изоляции. В ответ американское объединение авторов Author’s Guild выпустило открытое письмо, в котором обвинило организацию в «фактическом воровстве».

Впрочем, NEL получила и поддержу. Так, Бен С., библиотекарь из медцентра в Нью-Джерси, рассказал, что использовал её «для поиска руководств по основам жизнеобеспечения, необходимых оказавшимся на передовой медработникам в Академическом медицинском центре». По его словам, печатная коллекция самого центра была закрыта из-за COVID-19, и NEL позволила ему помогать медикам по-прежнему, чем он очень гордится.

Даже с закрытием «аварийной библиотеки» Internet Archive продолжит обслуживать клиентов через контролируемое цифровое предоставление книг благодаря некоммерческой цифровой библиотеке HathiTrust, говорится на сайте организации.

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