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02.06.2020

Издатели в США обвинили Вебархив в пиратстве

Правообладатели подали иск к Internet Archive, требуя признать действия организации по распространению книг нарушением авторских прав, также они намерены добиться удаления отсканированных копий принадлежащих им литературных произведений

isk protiv inetarchive  

Книгоиздатели Hachette, Penguin Random House, Wiley и HarperCollins подали иск к некоммерческой организации Internet Archive (в числе проектов НКО – сервис архивирования сайтов Wayback Machine и цифровая библиотека Open Library), сообщает Ассоциация американских издателей (AAP). Издатели обвинили организацию в «систематическом массовом сканировании и распространении литературных произведений», попросив суд «присоединиться» [к требованиям истцов] и пресечь умышленное нарушение».

Internet Archive зарегистрирована в Калифорнии на правах библиотеки и занимается архивированием книг, видео, аудиозаписей и сайтов. Сайт Open Library позволяет бесплатно взять в долг отсканированную копию бумажной книги. Цифровая версия выдается на срок до 14 дней, другие желающие взять книгу должны встать в очередь.

Президент AAP Мария Палланте утверждает, что, сканируя и распространяя книги, организация незаконно присваивает авторские права. «Развязность Internet Archive разделяют только самые злостные из пиратских сайтов мира», – цитирует ее ассоциация. В ответ на иск основатель Internet Archive Брюстер Кейл заявил, что издатели, подающие в суд на библиотеки из-за выдачи и оцифровки книг, «не служат ни чьим интересам».

В марте Internet Archive отменила очереди на книги из Open Library до 30 июня или до окончания режима ЧС из-за пандемии коронавируса в США. Организация объясняла это тем, что люди не могут попасть в офлайн-библиотеки из-за закрытия или самоизоляции. В ответ американское объединение авторов Author’s Guild выпустило открытое письмо, в котором обвинило организацию в «фактическом воровстве».

В августе прошлого года Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) хотела навечно заблокировать «Архив интернета» из-за книг Дмитрия Глуховского и Дарьи Донцовой, но после вмешательства юристов «РосКомСвободы» производство по делу было прекращено.

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