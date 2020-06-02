Издатели в США обвинили Вебархив в пиратстве

Книгоиздатели Hachette, Penguin Random House, Wiley и HarperCollins подали иск к некоммерческой организации Internet Archive (в числе проектов НКО – сервис архивирования сайтов Wayback Machine и цифровая библиотека Open Library), сообщает Ассоциация американских издателей (AAP). Издатели обвинили организацию в «систематическом массовом сканировании и распространении литературных произведений», попросив суд «присоединиться» [к требованиям истцов] и пресечь умышленное нарушение».

A group of publishers sued Internet Archive, saying that the nonprofit group’s trove of free electronic copies of books is robbing authors and publishers of revenue at a moment when it is desperately needed https://t.co/cUO0DCWlpe — New York Times Books (@nytimesbooks) June 1, 2020

Internet Archive зарегистрирована в Калифорнии на правах библиотеки и занимается архивированием книг, видео, аудиозаписей и сайтов. Сайт Open Library позволяет бесплатно взять в долг отсканированную копию бумажной книги. Цифровая версия выдается на срок до 14 дней, другие желающие взять книгу должны встать в очередь.

Президент AAP Мария Палланте утверждает, что, сканируя и распространяя книги, организация незаконно присваивает авторские права. «Развязность Internet Archive разделяют только самые злостные из пиратских сайтов мира», – цитирует ее ассоциация. В ответ на иск основатель Internet Archive Брюстер Кейл заявил, что издатели, подающие в суд на библиотеки из-за выдачи и оцифровки книг, «не служат ни чьим интересам».

Publishers sue Internet Archive over Open Library ebook lending https://t.co/BONngXK6Ie pic.twitter.com/RGoKyKfhTn — The Verge (@verge) June 2, 2020

В марте Internet Archive отменила очереди на книги из Open Library до 30 июня или до окончания режима ЧС из-за пандемии коронавируса в США. Организация объясняла это тем, что люди не могут попасть в офлайн-библиотеки из-за закрытия или самоизоляции. В ответ американское объединение авторов Author’s Guild выпустило открытое письмо, в котором обвинило организацию в «фактическом воровстве».

В августе прошлого года Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) хотела навечно заблокировать «Архив интернета» из-за книг Дмитрия Глуховского и Дарьи Донцовой, но после вмешательства юристов «РосКомСвободы» производство по делу было прекращено.

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