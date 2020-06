Издатели в США обвинили Вебархив в пиратстве

Книгоиздатели Hachette, Penguin Random House, Wiley и HarperCollins подали иск к некоммерческой организации Internet Archive (в числе проектов НКО – сервис архивирования сайтов Wayback Machine и цифровая библиотека Open Library), сообщает Ассоциация американских издателей (AAP). Издатели обвинили организацию в «систематическом массовом сканировании и распространении литературных произведений», попросив суд «присоединиться» [к требованиям истцов] и пресечь умышленное нарушение».

