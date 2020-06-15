«Агора»: новые уголовные дела о фейках появляются каждые два дня

Правозащитная группа «Агора» за 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о «фейковых новостях») зафиксировала около 200 случаев преследования граждан за распространение «фейковых сообщений» — в статистику входят как административные, так и уголовные дела.

👮‍♂️🗣‼️ Новый доклад Агоры: Эпидемия фейковКампания по борьбе с фейками во многом носит политический характер: так, из… Опубликовано Павлом Чиковым Воскресенье, 14 июня 2020 г.

По данным правозащитников, только с 3 апреля по 9 июня текущего года силовые ведомства и СМИ сообщили о 33 делах по новой статье 207.1 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), которые были возбуждены в 24 регионах страны.

Помимо уголовных дел, на россиян составляли протоколы по статье 13.15 КоАП, которая появилась в кодексе весной 2019 года. В марте прошлого года был принят пакет законов, вводящий наказание за «недопустимую критику власти» и за «распространение недостоверных новостей под видом достоверных». В отличие от закона о неуважении к власти, закон о фейках вплоть до весны 2020 года применялся очень редко: «Агора» отследила лишь 13 дел, связанных с самыми разными вопросами — анонс митинга, сообщение о провале грунта, слухи о загрязнении почвы и т.п. Всё изменилось с началом пандемии коронавируса: за три месяца власти составили по меньшей мере 157 административных дел о «фейковых новостях» («за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов»), из которых 46 уже завершились обвинительным постановлением суда.

Адвокат Станислав Селезнев отмечает, что, преследуя граждан за ложную информацию, власти объявляют таковой «любую информацию, не совпадающую с текущей официальной позицией, которая в свою очередь может стремительно меняться».

При этом такие дела, как правило, обходятся без экспертизы лингвистов. На важность правильной оценки заведомого характера недостоверности информациии и наличия умысла ранее обращал внимание Верховный суд.

Чаще всего за фейки привлекаются политики, гражданские активисты и журналисты. По указанным делам с марта суды взыскали штрафы на 1,4 млн рублей.

Глава «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале сообщает, что новые уголовные дела о фейках появляются каждые два дня:

«Такими темпами к концу года это будет новая 282-я. Лидирует по этому показателю Москва. Оперативники Центра Э вылавливают фейки в голосовых сообщениях из родительских чатов в вотсапе и традиционно из пабликов ВКонтакте. Минимум половина решений основана на признании вины. Вирусно распространилась полицейская практика видеозаписи извинений авторов высказываний».

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В постановлениях о прекращении 20 административных дел о фейках суды ссылались на малозначительность деяний, необоснованность утверждений полиции о том, что ложные сообщения угрожают общественной безопасности. В некоторых случаях суды заявляли об отсутствии доказательств умысла или того, что человек осознавал недостоверность информации.

Исследование основано на открытых данных СМИ, госорганов, ГАС «Правосудие» и материалах дел в производстве адвокатов «Агоры». В мониторинг могли не попасть уголовные дела, о которых не было официальных сообщений или материалов в СМИ, а также дела об административных правонарушениях, одновременно не упомянутые в СМИ и не внесенные в ГАС «Правосудие».

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