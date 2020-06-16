В сеть утекли данные миллионов интернет-покупателей

Эксперты по кибербезопасности из Cyble Research Team обнаружили выставленную на продажу базу данных, содержащую сведения о миллионах пользователей сети, о чём сообщается на сайте компании. В базе содержится информация об аккаунтах на разных сайтах. Большинство профилей, данные которых выставлены на продажу, было зарегистрировано несколько лет назад. К примеру, в базе оказались сведения о 300 миллионах пользователей AliExpress, создавших свои аккаунты в 2014 году.

Кроме того, злоумышленники выставили на продажу личную информацию 145 миллионов пользователей Ebay, 77 миллионов пользователей Sony PlayStation Network, 35 миллионов пользователей Steam (Valve), 14 млн. клиентов Blizzard Entertainment и многих других.

Специалисты дали несколько советов о том, как не стать жертвами мошенников. Они порекомендовали никогда не отправлять личные данные по электронной почте или SMS, использовать сложные пароли, включить автоматические обновления программ на компьютере и телефоне, а также пользоваться антивирусом.

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