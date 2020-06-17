Минюст подверг критике законопроект о криптовалютах

Минюст раскритиковал законопроект о цифровых активах, так как он создает неопределенность в отношении продажи криптовалют в рамках исполнительного производства. Замминистра юстиции Денис Новак объяснил, что покупка нового вида активов запрещается, поэтому судебные приставы, в случае ареста криптовалют, «не смогут их реализовать».

Если сделки с виртуальными валютами будут в России запрещены, как того требует законопроект, продать биткоины и эфиры в счет долга неплательщика будет невозможно — их никто не сможет купить, следует из отзыва замминистра. Чтобы этого избежать, Денис Новак предлагает определить госорган, через который обладатели цифровой валюты смогут ее продать за пределами страны. В Минюсте добавили, что у российских приставов нет необходимого опыта для этого, но текущая редакция законопроекта не оставляет им выбора.

Также под вопросом оказалась процедура регистрации счета на криптобирже, для его верификации потребуются данные реального человека, что может привести к потере контроля. Замминистра указал, что ответственность для физлиц за незаконный оборот криптовалют, которая предполагает штрафы и лишение свободы на срок до семи лет, имеет противоречия с отраслевым законодательством и несогласованность между требованиями проектов законов.

Ранее критике законопроект подвергло Минэкономразвития. В министерстве уверены — в текущем виде предлагаемый закон будет направлен на полный запрет выпуска и обращения в России цифровых валют, что приведёт к потерям для экономики страны, поскольку операции с криптовалютами будут выдавлены за её пределы.

Также текущую редакцию документа раскритиковало Минцифры. Новые правила могут не только запретить оборот криптовалют в России, но и серьезно затормозить развитие отечественных блокчейн-технологий, считают в министерстве. Вне закона окажется майнинг, который должен рассматриваться как общественно-полезная коммерческая деятельность, направленная на извлечение прибыли и поддержание работоспособности блокчейна, уверен замглавы Минцифры Максим Паршин.

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