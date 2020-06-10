Минэкономразвития раскритиковало слишком жёсткий законопроект о криптовалютах

Минэкономразвития направило в Госдуму письмо с критикой новой версии законопроекта о цифровых финансовых активах, а также законопроекта о цифровых валютах. С копией документа ознакомился «Ъ». В министерстве уверены, что законопроект направлен на полный запрет выпуска и обращения в России криптовалют. Также там отметили, что проект предполагает криминализацию деятельности по выпуску таких валют.

Принятие законопроекта приведёт к потерям для экономики страны, поскольку операции с криптовалютами будут вытеснены за пределы России, утверждают в Минэкономики. Там считают, что нужно создать механизмы «контролируемого оборота криптовалют». Например, установить требования к их выпуску и обороту, к операторам выпуска и оборота, а также установить госконтроль за ними. Регулирование вопроса предлагается отнести к полномочиям правительства совместно с Банком России.

Принятие законопроекта в нынешнем виде может привести к созданию неконтролируемого чёрного рынка, считает Александр Журавлев, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. По его словам, даже при юридическом запрете криптоактивов у пользователей будет возможность его обхода через технические средства (VPN и прочее), следовательно, запретительный подход не решит задачу безопасности граждан.

Гендиректор Moscow Digital School Дмитрий Захаров отметил, что, если законопроекты все же будут приняты в предложенной редакции, для России это будут большие упущенные возможности: потеря налогов, потеря возможности загрузить генерирующие мощности майнинговым оборудованием и, самое главное, потеря новаторов — предпринимателей, программистов, юристов, которые работают в этой сфере. Мы и так многое упустили, не предоставив комфортную правовую среду тогда, когда она была нужна, подчеркивает эксперт, а сейчас «и вовсе хотим все запретить».

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