Депутаты предлагают сажать за незаконный оборот криптоактивов на 7 лет

Депутаты Госдумы разработали законопроекты, которые вводят административную и уголовную ответственность за нарушение использования цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав. Два документа (о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс) опубликованы в финансовом Telegram-канале «ОрдерКом», их подлинность РБК подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения проекта. Один из документов — это внесённый ещё марте 2018 года законопроект №419059-7 «О цифровых финансовых активах», который уже прошёл первое чтение.

Документы направлены в Минэкономразвития. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил факт отправки, но подчеркнул, что это еще не согласованная версия.

Депутаты Госдумы представили законопроект, предполагающий введение штрафов до 2 млн рублей или лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот цифровых финансовых активов и криптовалют.https://t.co/Nf0THQY5mI — Bits.media (@bits_media) May 21, 2020

Новые поправки вводят административную и уголовную ответственность за нарушение правил работы с цифровыми активами. Согласно отдельному документу о цифровых валютах, отмечает Forklog, они признаются имуществом, а их выпуск и организация оборота на территории РФ запрещены.

Госдума хочет ввести уголовную и административную ответственность за биткоин-сделки.https://t.co/xXNnYv4037 — ForkLog (@ForkLog) May 21, 2020

Кроме того, в России запрещается распространение информации о выпуске или обращении цифровых валют.

Физлица, ИП или юрлица также «не вправе совершать операции с цифровой валютой», в том числе использовать ее для оплаты товаров и услуг, любых расчетов или обмена, за исключением изъятия ее в рамках банкротства, по решению суда или передачи по наследованию.

Владеть криптовалютой можно только задекларировав ее, говорится в законопроекте. При подаче декларации необходимо раскрыть информацию об источниках приобретения цифровой валюты.

При этом отдельно выделяются цифровые активы. Их выпуск разрешен ИП и юрлицам внутри определенной информационной системы. Ее операторами могут выступать только зарегистрированные в специальном реестре ЦБ юрлица, работающие по российскому праву.

Помимо законопроекта «О ЦФА» в Минэкономразвития направлены проекты, вносящие правки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Согласно новым документам, за организацию незаконного оборота цифровых валют и совершению с ними сделок, либо за причастность к выпуску цифровых прав или активов с использованием технических средств или сайтов, зарегистрированных в РФ, физлицам грозит штраф от 50 до 500 тысяч рублей, юрлицам — до 2 млн.

За нарушение правил совершения сделок с цифровыми активами, которые используются в качестве платежного средства, штраф для физлиц составит от 20 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 1 млн. Кроме того, активы могут быть конфискованы.

За те же действия может грозить уголовная ответственность, если был нанесен крупный ущерб «гражданам, организациям или государству». В случае особо крупного ущерба или полученного дохода в особо крупном размере наказание предусматривает до 7 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода за 5 лет.

Если ущерб не слишком велик, предусматривается либо лишение свободы до 4 лет и штраф до 500 тысяч рублей, либо штраф до 1 млн или в размере дохода за два года.

Уголовная ответственность также грозит за покупку цифровых валют за наличные или через перевод средств на счета в российских банках.

Поправки в КоАП и УК РФ фактически запрещают на территории России проведение ICO (привлечение инвестиций в проект в обмен на токены, которые потом инвесторы могут обменять на криптовалюту), отмечает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов:

«В законопроектах особо указано, что это касается ситуаций с использованием объектов российской инфраструктуры. Получается, что ситуаций, когда не используется российская инфраструктура, эти положения не касаются. А учитывая глобальность вопросов цифровизации, еще не принятые положения уже выглядят неэффективными и устаревшими».

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Санкции за куплю-продажу ЦФА физлицами, а также уголовная ответственность за получение денежных средств на счета российских банков за продажу цифровых валют загоняют такого рода правоотношения в серую зону, поскольку подобные операции можно провести и без участия российских банков, продолжает Куликов.

Пакет законопроектов содержит полный запрет криптовалюты в стране, включая майнинг и последующий оборот, а поправки в КоАП и УК предполагают незаконность не только обращения, но даже владения российскими физическими и юридическими лицами токенами, выпущенными в иностранных юрисдикциях, говорит президент Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Он считает, что предлагаемые нормы не отвечают сложившимся экономическим отношениям и не позволят российскому бизнесу полноценно использовать потенциал новых финансовых инструментов. Это может повлечь за собой переезд компаний криптовалютной индустрии из России в более передовые в данной сфере страны, в том числе в СНГ — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, а также в Украину. «Фактически предлагается возвести своими руками новый железный занавес в цифровой экономике», — негодует Припачкин.

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