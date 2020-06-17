Дмитрий Медведев высказался против «Большого брата» в цифровизации

Экономическую эффективность, которую дает цифровизация, нельзя покупать ценой «цифрового тоталитаризма». Об этом написал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике». Он напомнил читателям роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984»: по мнению Медведева, угроза появления «цифрового Большого Брата» существует.

«’Цифра’, несомненно, станет важнейшим фактором экономического, социального и политического развития в постпандемийном мире. Но критически важно провести четкое разграничение между благами, которые дает цифровизация, и угрозой появления «цифрового Большого Брата», ограничения фундаментальных прав и свобод человека»,— отметил замглавы Совбеза РФ.

Также поднял вопрос об организации производства в новых условиях и напомнил о своей инициативе по отсечению устаревших норм контроля и надзора — «регуляторной гильотине». По его мнению, пересмотр норм ведения бизнеса с учетом эпидемиологических рисков повысит издержки в экономике:

«Вместе с тем цифровые технологии несут в себе возможности компенсации этих издержек. Но это повлечет за собой выработку новых структурных и институциональных решений. «Регуляторная гильотина» в этих условиях не уходит на периферию, напротив, актуальность ее резко возрастает».

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Пандемия, по его словам, предъявила новые требования к функционированию таких секторов, непосредственно определяющих условия жизни человека, как образование и здравоохранение, условия труда и отдыха, система мотивации и др. «Предстоит осмыслить долгосрочную роль «цифры» во всех этих сферах, причем так, чтобы качество их работы существенно возрастало. Ведь именно человеческий капитал, или, точнее, человеческий потенциал, является в XXI веке ключевым фактором конкуренции», — добавил Медведев.

Парадокс в том, что накануне выхода статьи бывшего главы российского Правительства стало известно о намерении властей внедрить во всех школах страны систему видеонаблюдения с распознаванием лиц, исполнителем которой станет «дочка» Ростеха. Предполагается, что камеры будут установлены как внутри, так и снаружи учебных заведений. Все они будут подключены к платформе Orwell, созвучной с фамилией Джорджа Оруэлла, британского писателя, автора культового романа-антиутопии «1984», в котором впервые рассказано о тотальной слежке за жителями тоталитарной страны.

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