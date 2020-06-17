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17.06.2020

Чувашские прокуроры вступили в онлайн-бой с «воровскими цитатами»

Пользователь посвящённого криминалу сайта два года назад выложил на форуме несколько характерных высказываний, скорее описывающих специфику так называемого «блатного мира», чем пропагандирующих его, но суд почему-то принял сторону прокуратуры и заблокировал эту страницу

prokurory zabanili vorovskie frazy  

Проводя очередной мониторинг реестра заблокированных сайтов, РосКомСвобода обнаружила там ссылку на портал, посвящённый криминалу — один из пользователей создал на форуме страницу под названием «Воровские цитаты», где выкладывал высказывания, связанные с так называемым «блатным миром»:

reestr.rublacklist.net/record/2350140

Сами по себе эти цитаты не содержат пропаганды криминального образа жизни, однако прокуратура Вурнарского района Чувашской Республики решила иначе и обратилась в суд «в интересах Российской Федерации неопределенного круга лиц» и потребовала заблокировать данную страницу.

Вурнарский районный суд в начале июня текущего года удовлетворил иск, отправив не самую популярную страницу данного форума в бан. Какими соображениями прокуроры и суд аргументировали эту блокировку, можно только догадываться, поскольку судебного решения до сих пор нет в карточке дела.

Мы не уверены, что эта страница настолько опасна для россиян, и что стоит блокировать её по https, делая недоступным для пользователей сразу весь сайт. Несмотря на то, что РосКомСвобода не разделяет интересов создателей и юзеров портала Kriminalnews, мы считаем его блокировку сомнительной, сделанной скорее «для галочки», а не «в интересах РФ».

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