Минцифры форсирует перевод госуслуг в онлайн

Минцифры направило в Правительство план цифровой трансформации системы госуправления на 2020 год, из которого следует, что министерство вернулось к активной работе над «суперсервисами» (концепция предполагает проактивное предоставление госуслуг по данным о жизненных ситуациях граждан) и рассчитывает в текущем году запустить их первые элементы. О намерении создать такие сервисы, напоминает «Ъ», Минцифры объявило еще в 2019 году, определив перечень из 25 основных жизненных ситуаций граждан и бизнеса с намерением «покрыть» 90% их «соприкосновений» с государством.

Вынужденный переход значительной части экономики в онлайн из-за пандемии коронавируса стимулировал Минцифры обновить планы госцифровизации.

Из-за COVID-19 правительству пришлось экстренно переходить в цифровой формат. Сегодня в электронном виде подаются заявление о материальной помощи многодетным, о постановке на учёт в центры занятости и выплате пособий по безработице, оформляются заявки на льготную ипотеку. План Минцифры на 2020 год включает десяток «социально значимых» суперсервисов, в документе перечислены:

«Рождение ребенка»;

«Социальная поддержка онлайн»;

«Трудовые отношения онлайн»;

«Пенсия онлайн»;

«Онлайн-помощь при инвалидности»;

«Поддержка при утрате близкого человека»;

«Цифровое исполнительное производство»;

«Мое здоровье онлайн»;

«Поступление в ВУЗ онлайн»;

«Цифровое строительство».

Предполагается, что запуск этих сервисов будет постепенным. Результатом «цифровизации» государства к концу года должны стать, в частности, доступность 10% массовых социально значимых услуг на портале «Госуслуги», перевод 5% обращения за ними в электронный вид.

Административно задачу государственной цифровизации планируется «погрузить» в нацпроект «Цифровая экономика», в котором, видимо, ее показатели будут детализированы, и расширить в ведомственных программах госорганов на три года — сделать это предполагается до 1 июля.

В пресс-службе Правительства документ не комментируют, пояснив, что он только поступил в Белый дом. Архитектурно план по-прежнему опирается на цифровой профиль гражданина (ЦПГ) как основу для перехода от модели услуг по запросу к суперсервисам.

В мае ЦПГ был запущен в промышленную эксплуатацию — по плану, в этом году на нем будут базироваться экспериментальные проекты. На практике их уже реализуют банки, которые начали подключаться к ЦПГ и оформлять кредиты для граждан через «Госуслуги».

Сами власти называют приоритетом «недискриминационный» доступ для интеграции коммерческих платформ с госсервисами. Впрочем, обеспечение ЦПГ нормативной базой пока стоит на паузе — законопроект о цифровом профиле внесен в Госдуму еще в июле 2019 года, но остается без движения из-за критики ФСБ.

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