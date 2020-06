Разблокировка Telegram демонстрирует бесполезность ограничений и несоблюдение закона властями. Мнения экспертов

Роскомнадзор на своём официальном сайте заявил о снятии ограничений с мессенджера Telegram, который был заблокирован в апреле 2018 года Таганским районным судом города Москвы:

Новость вызвала фурор в Рунете, и сайт Роскомнадзора оказался какое-то время недоступен — видимо, из-за большого наплыва пользователей, но вскоре возобновил свою работу.

Стоит заметить, что используемые в пресс-релизе Роскомнадзором недавние высказывания владельца мессенджера, Павла Дурова, о желании противодействовать экстремизму и терроризму озвучивались им не в первый раз, однако почему-то именно сейчас власти обратили на них внимание.

Предположений о том, почему это случилось, было высказано очень много — от признания властями бессмысленности такой блокировки до возможного согласия Павла Дурова сотрудничать с российскими силовиками. Мы собрали наиболее интересные версии, а также комментарии экспертов по этой теме.

Глава международной «Агоры» Павел Чиков напомнил, что вот уже совсем скоро Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликует группу решений по первым жалобам на блокировки. Здесь будут дело Владимира Харитонова, «Грани.Ру», «Каспаров.Ру» и РосКомСвободы, и вряд ли Страсбург будет настроен доброжелательно к российским властям, которые осуществили неправомерные блокировки.

Велика вероятность коммуницирования ЕСПЧ жалобы, связанной с IP-геноцидом, который учудили Роскомнадзор и Генпрокуратура, пытаясь заблокировать Telegram. Тогда под блокировку попали миллионы сетевых адресов, и одним из пострадавших оказался сервис «Живая фотография». Вопросы российским властям по этому делу тоже вряд ли будут носить положительный характер.

Здесь стоит напомнить, что РКН вносил все подсети мессенджера не решением суда, а опираясь исключительно на «резиновое» решение Генеральной прокуратуры.

Непосредственно сам Telegram ожидает коммуникации в Страсбурге на блокировку уже непосредственно самого сервиса Таганским судом. По мнению Чикова, решение разблокировать Telegram, по нашему пониманию, не должно привести к потере статуса жертвы в ЕСПЧ и снятию дела с рассмотрения, хотя в целом отказ от блокировки популярного интернет-сервиса — хороший шаг, свидетельствующий о здравомыслии властей.

«Однако то, в каком виде он сделан — отсутствие признания нарушений, отказ от выплаты компенсации и неустранение системных проблем законодательства и практики его применения — снижает его ценность и само по себе не свидетельствует о повороте интернет-регулирования в России в сторону защиты приватности. Подчеркну, это позиция юристов, не компании и не Павла Дурова. Он недавно сообщил, что «были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга». Из этого следует, что безопасность мессенджера сохраняется», — подытоживает глава «Агоры».

В то же время, «непонятно примерно ничего», пишет Чиков, намекая на правовую основу принятого Роскомнадзором и Генпрокуратурой кулуарного решения:

.

«Я не очень понимаю как это согласуется с правом, — соглашается с ним создатель «Эшер II» Филипп Кулин. — Однако, некий разум в решении есть. Изображать блокировки дальше было глупо. Роскомнадзор объясняет это желанием взаимодействовать с мессенджером на тему предотвращения и расследований реальных преступлений. С большой долей вероятности взаимные реверансы уже имели место быть и это просто объявление о них».

Разблокировать Telegram в России Генпрокуратура и Роскомнадзор могут и без отмены знаменитого решения Таганского суда Москвы о запрете мессенджера, вынесенного в апреле 2018 года, сказал «Открытым медиа» руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк:

«Разблокировка Телеграма — отличная новость. Решение ожидаемое: это активно обсуждалось под ковром, и отдельные утечки и комментарии в паблике мы видели последние недели две. Решение логичное, я его приветствую и неоднократно говорил, что для разблокировки не нужно разрабатывать целый законопроект) при всем уважении к работе коллег. Телеграм выходит из серой зоны и, уверен, станет лидирующей платформой для новых медиа», — делится своим мнением депутат Госдумы Антон Горелкин, который ещё совсем недавно поддержал Минцифры в том, что разблокировать данный мессенджер нельзя, поскольку это решение суда, и тут же признал невозможность осуществления такой блокировки. Стоит заметить, такая двойственность суждений преследует депутата уже не в первый раз.

Владелец канала «Сайберсекьюрити и Ко.» Александр Литреев напомнил, как на протяжении достаточно длительного периода Роскомнадзор и его бывший глава Александр Жаров «разносили российский IT» в попытках заблокировать мессенджер, задевая многие не связанные с ним сервисы, принося убытки российскому бизнесу, отключая серверы Amazon, Google и Azure, однако из этого в итоге ничего не получилось, поэтому ведомству пришлось делать хорошую мину при плохой игре, «позитивно оценивая» усилия Telegram в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Журналист CNews Игорь Королёв недоумевает: «…как Генпрокуратура, на которую ссылается сейчас Роскомнадзор, может отменить решение суда о блокировке Telegram? И как быть с законом Яровой, который требовал от мессенджеров хранить содержимое переписки российских пользователей и дешифровать их сообщения?»

«Правда, вообще непонятно, с чего вдруг, с какой палки Роскомнадзор и Генпрокуратура решили вдруг саботировать решение суда, — рассуждает на ту же тему журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. — Решение идиотское и глупое, но, тем не менее, которое никто не отменял».

На расхождение действий РКН и Генпрокуратуры с российским законодательством обратили внимание многие пользователи и эксперты. Медиаюрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина заявила следующее:

.

Весьма оригинальный ответ на такого рода вопросы дала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Соловьёва: «Судом были направлены документы для исполнения решения по удовлетворенным требованиям Роскомнадзора, который в данном деле являлся одновременно истцом и исполнителем судебного решения. В связи с этим, вопросы исполнения решения находятся в его компетенции. То есть в данном случае Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение о полном или частичном исполнении решения суда либо отказе от его исполнения».

По мнению руководства Общества защиты интернета (ОЗИ), разблокировка Telegram — процесс логичный и давно назревший.

«Этого надо было ожидать. Блокировка телеграма оказалась им просто не по зубам — это было ясно с самого начала, — говорит Леонид Волков. — А теперь понятно, что ни один крупный сервис они вообще никогда не смогут заблокировать, потому что телеграм показал, как можно эффективно сопротивляться. Ну, а Роскомнадзор в очередной раз расписался в своей полной бесполезности и ненужности».

«Они наконец-то привели собственные законы в соответствие с реальной жизнью, — добавляет Сергей Бойко. — И спасибо за это надо сказать цифровому сообществу, которое последовательно отстаивало телеграм — и отстояло».

«При этом только вчера депутаты внесли какой-то крайне странный закон, по которому телеграм вроде нужно разблокировать, но не для всех, а только для госорганов, и не всегда, а только при чрезвычайных ситуациях. Видимо, РКН просто не смог смотреть на эти попытки и сам договорился с прокуратурой», — заключает исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

«И самое важное: Роскомнадзор должен быть распущен по причине некомпетентности и бессмысленности!» — подытоживает организация.

Не разделяет общий оптимизм шеф-редактор «Знак.ком» Дмитрий Колезев, апеллируя к последним высказываниям Дурова:

.

«Вообще Колезев дело говорит(пишет), — вторит ему журналист «Эха» Майкл Наки. — Меня очень напряг пост Дурова, где он как раз просил разблокировать телеграм и намекал, что не будет занимать такую же жесткую, как раньше, позицию. Что готов совместно противодействовать плохим штукам. Кстати с рядом стран Павел смог договориться. В общем, возможно, что мы спешим радоваться. Плюс это странное игнорирование решения суда. Ну и чисто эстетически — когда так рукоплещет Маргарита Симоньян — невольно ищешь подвох».

Напомним, накануне разблокировки Павел Дуров обрушился с жёсткой критикой Facebook за то, что тот одновременно позволяет размещать нелегальную рекламу, где без его согласия были использованы фото создателя Telegram, и одновременно допускает цензуру, в частности — в отношении проектов RT.

«Приветствуем решение уважаемых коллег! Когда канал будете заводить?» — иронизирует в своём Telegram-канале Билайн.

Представитель ОБСЕ в вопросах медиасвободы Харлем Дезир уже отреагировал на «жест доброй воли» со стороны Роскомнадзора и Генпрокуратуры — он приветствует это решение, поскольку двухгодичное ограничение доступа к мессенджеру вызывало обеспокоенность свободой выражения взглядов, а также напомнил о своём заявлении за апрель 2018 года, где сразу дал негативную оценку блокировке Telegram.

I welcome Roskomnadzor's announcement today to unblock Telegram messenger in #Russia. The blocking of the social network for more than 2 years was an issue of concern for freedom of expression. See my previous statement: https://t.co/bxBSa8026h

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 18, 2020