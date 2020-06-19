Юристы РосКомСвободы помогли уфимскому НКО «отбиться» от штрафа Роскомнадзора

В Уфе общественная организация «Уфасити.ми», занимающаяся оказанием консультативной помощи жителям республики по вопросам ЖКХ, государственных и муниципальных услуг, получила уведомление о составлении протокола об административном правонарушении. «Изучив материалы дела, выяснил, что Роскомнадзор называет нас организатором распространения информации, и мы не уведомили ведомство о начале работы», — сообщил изданию «АСИ» руководитель организации Вадим Беляков.

По его словам, «Уфасити.ми» по невыясненным причинам попала в реестр ОРИ, а документы для разбирательства поступили в Роскомнадзор от ФСБ. Согласно КоАП, организации грозит штраф от 100 тыс. рублей.

В данном деле было непонятно сразу многое: от того, почему организацию сразу решили наказать рублём, даже не предупредив, что они нарушают какой-то закон, до критериев внесения в реестр.

А теперь к делам насущным.Получили вчера копию протокола, который составили в Москве в Роскомнадзоре.Выкладываем… Опубликовано Уфасити ми Вторник, 16 июня 2020 г.

Как нам рассказал Вадим Беляков, история «непростых отношений» с Роскомнадзором началась в мае текущего года, когда пришло письмо из Москвы, где уведомлялось о составлении протокола об административном правонарушении, за которое может грозить столь крупный штраф. Скорее всего, выслано уведомление было раньше, приблизительно в апреле, но получили его на руки лишь месяц спустя.

Сказать, что это стало для него шоком — не сказать ничего. Хотя сам Вадим и юрист, деятельность его была связана не с интернетом, а с бытовыми, жилищными проблемами, поэтому с такой проблемой он столкнулся впервые:

«Мы помогаем людям разобраться в вопросах, связанных с ЖКХ. В житейских вопросах помогаем. Ведь эта тема сама по себе очень запутанная, поскольку очень много подводных камней, постоянно меняется законодательство, тарифы… Когда у людей возникают подобные проблемы, мы объясняем — что надо сделать, к кому обратиться. Например, если у вас в квартире холодно, или если что-то не так с начислением оплаты за услуги. Мы существуем с 2012 года, помогаем разбираться с житейскими вопросами, люди приходят на сайт, читают информацию. Законодательство ведь в этом вопросе часто меняется, разобраться неспециалисту бывает сложно, а я это им разъясняю в соцсетях, на сайте. Делали своё дело мы достаточно успешно. Возможно, проект Навального «РосЖКХ» был создан по нашему образцу, поскольку мы раньше начали это делать. А с проблемами, которые связаны с деятельностью в интернете, мы не сталкивались ни разу. И тут вот приходит это письмо! Я сразу стал искать, узнавать. Ведь странно, что такой огромный штраф — сто тысяч — непонятно за какое нарушение. Мы живем за счёт волонтёрской помощи, за донаты, а это совсем небольшие деньги — вот только за тот год мы собрали всего 80 тысяч рублей. После получения письма я сразу стал разбираться — что я неправильно сделал? Но никто ничего не знает. Обратился в местный Роскомнадзор, но и там не смогли прояснить ситуацию. Тогда и вышел на РосКомСвободу».

.

Дело «Уфасити» вела юрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина, которое, по её словам, состоит всего из двух писем — ФСБ и федерального Роскомнадзора, а также одной распечатки из «автоматизированного рабочего места 97-ФЗ ОРД (оперативно-розыскной деятельности)». Никаких других подробностей нет.

«Управление РКН считает, что под определение ОРИ попадают сайты с форумами и даже с разделами «вопрос-ответ», — отмечает она. — При этом критерии оценки онлайн-сервисов и сайтов никем не сформулированы. Как ФСБ первоначально вычисляет ОРИ? Это остаётся загадкой!»

В своём комментарии для РосКомСвободы Вадим Беляков тоже выразил непонимание — согласно каким критериям их отнесли к ОРИ. Деятельность организации не связана с интернет-услугами, пользовательских данных они не собирают, а сайт является всего лишь площадкой для размещения информации по вопросам бытовым: «Человек двести в день к нам заходит, задаёт вопросы, все на житейские темы, и мы им отвечаем. Так на каком же основании ФСБ отнесла нас к ОРИ? Я до сих пор не получил на это никакого ответа».

Назначение слушания было несколько неожиданным — о дате проведения узнали только накануне вечером. Административное производство против «Уфасити» в итоге было прекращено, поскольку истекла давность привлечения к ответственности.

«Но вопрос о внесении в реестр ОРИ до сих пор не закрыт, — отмечает Вадим Беляков. — Да, я что-то узнал о новых законах, о новых КоАП, но я до сих пор не знаю, нужно ли вносить туда сайт или не нужно. Ничего ж непонятно. Хочется разобраться, что делать дальше. Вы скажите критерии внесения в организаторы распространения информации, и я либо изменю что-то на сайте и уже не буду под них подпадать, или зарегистрируюсь. Нет никаких пояснений по этому вопросу, вот в чём проблема».

Беляков также поблагодарил пользователей, которые были готовы прийти на помощь, «не дали пропасть». Организация продолжит свою деятельность дальше благодаря их поддержке как моральной, так и пожертвованиями.

.

.

.