SpaceX предлагает протестировать спутниковый интернет от Starlink

После запуска очередной партии спутников Starlink компания SpaceX объявила набор людей на бета-тестирование своего интернета. Это стало возможным благодаря отправке очередной партии спутников Starlink на низкую околоземную орбиту 12 июня 2020-го. Теперь количество спутников SpaceX Starlink в космосе достигло 540 единиц, что должно обеспечить «незначительное» интернет-покрытие на поверхности Земли. По словам Илона Маска, при достижении 800 спутников в космосе это покрытие будет уже «умеренным», то есть возможным для полноценного запуска интернета. Изначально в SpaceX планировали запустить на орбиту около 12 тыс. спутников Starlink, но недавно компания отправила запрос властям США на разрешение увеличить количество своих спутников в космосе до 30 тысяч.

SpaceX Starlink internet prepares for beta users https://t.co/wl7EMe7FOR — ZDNet (@ZDNet) June 15, 2020

На сайте SpaceX теперь можно подать заявку, чтобы стать первым пользователем сервиса. «Получайте информацию о новостях Starlink и о доступности сервиса в вашем регионе», — отмечается в сообщении.

После регистрации пользователи получат специальное электронное письмо. «Starlink предназначен для предоставления высокоскоростного широкополосного интернета в местах, где доступ был ненадежным, дорогостоящим или его не было совсем. Ожидается, что частное бета-тестирование начнется этим летом, после чего последует публичное бета-тестирование. Мы начнем с более высоких широт», — заявили в компании.

«Проблема со спутниковой широкополосной связью заключается в том, что чсто она не так «отзывчива», поскольку происходит чуть большая задержка, чем, например у проводных широкополосных служб на Земле, — отмечает компания. — Но интернет Starlink может быть гораздо более «отзывчивым», чем традиционный спутниковый интернет. Маск заявил во время конференции в начале этого года, что ‘мы нацелены на задержку менее 20 миллисекунд'».

После регистрации на сайте компания Илона Маска отправит вам электронное письмо с уведомлением о том, что ближе к началу тестирования вы получите еще одно письмо с отрицательным или положительным ответом. Все зависит от того, будет ли «возможность бета-тестирования в вашем регионе». Подключение добровольцев к спутниковому интернету Starlink запланировано на конец текущего лета-начало осени.

К этому времени инженеры SpaceX уже должны запустить 800 своих спутников в космос и предоставить доступ к высокоскоростному интернету пользователям северных регионов США. Если вашу заявку подтвердят — нужно будет установить специальный терминал для приема и передачи сигнала в виде полуметровой дисковой антенны.

В SpaceX говорят, что проект Starlink в первую очередь нацелен на жителей регионов, где нет нормального подключения к сети и они вынуждены пользоваться спутниковым интернетом.

Компания не будет предоставлять доступ к своему сервису пользователям больших городов, где нет проблем с высокоскоростным оптоволоконным и мобильным покрытием.

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