UPD: Проверка Рунета на устойчивость откладывается

Согласно приказу Минцифры №829 от 12.12.2019, 20 июня текущего года должны были состояться очередные плановые учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации сети «Интернет» и сети связи общего пользования.

Это второй этап такого рода учений (первый 20 марта был отменён). Следующие запланированы на 20 сентября и 20 декабря текущего года.

На учениях предстоит «Отработка противодействия угрозам устойчивости функционирования сети «Интернет» и сети связи».

Согласно «Положению о проведении учений», напоминает Telegram-канал «Летопись суверенного рунета», Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы обязан уведомить участников о плановых учениях за 2 месяца.

«График проведения плановых учений должен быть размещен на сайте Роскомнадзора. Но его там — нет», — констатирует канал.

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UPD. Минцифры вновь отложило учения по обеспечению устойчивой работы Рунета.

Это уже вторая отмена плановых учений. Причина — «в связи с пандемией коронавируса».

«Учения отложены на более поздний срок, так как из-за режима самоизоляции проведение подготовительной работы Минкомсвязью и другими участниками не представлялось возможным. Проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID-19», — говорится в сообщении министерства.

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