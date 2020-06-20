Госзакупки, Вебинар.Ру и ряд сайтов в области здоровья исключены из списка значимых

Минцифры опубликовало обновленный перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым предоставляется бесплатно в рамках эксперимента, сократив его до 371 с 391 ресурса. Перечень был сокращен за счет ресурсов, невостребованных у широкого круга пользователей, отмечает министерство. По сути же там произошла своего рода рокировка, поскольку какая-то часть сайтов «вылетела» из списка, а какие-то новые ресурсы добавились.

В частности, в обновленный перечень не вошли: единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru, сервис проведения вебинаров «Вебинар.ру», система рекомендации контента Lentainform, информационный портал «Wi-fi», РИА «Sm-news», ряд сервисов в области здоровья («ДокДок», «Здоровье.ру», Zdorovieinfo и т.д.) и ряд других интернет-ресурсов.

Вместе с тем перечень пополнился интернет-ресурсами, которых не было в первоначальном списке. Это, к примеру, официальный сайт «Победа! 75 лет», официальный сайт Национальных проектов России, Единая справочная система центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы», официальный сайт Большой российской энциклопедии Минкультуры РФ, сайт президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и ряд других. Также в перечень вошли «облегченные» версии сайтов телеканалов.

В проект «Доступный интернет» включены сайты Первого канала, телеканалов ТНТ, «Россия», «Культура», «Пятница», НТВ, ОТР, «Матч», «Звезда», СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТВ-3 и Пятого канала. Бесплатный доступ к облегченным ресурсам без потокового видео из перечня Минцифры предоставляется только для абонентов фиксированного домашнего интернета. Эксперимент продлится до 1 июля 2020 года, затем его могут распространить и на абонентов мобильного интернета.

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