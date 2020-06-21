Апелляционный суд оправдал челябинца в деле о «фейке» с ямами на дорогах

Апелляционный суд Челябинской области отменил штраф одному из бывших координаторов движения «СтопГОК» Сергею Белогорохову, который ему назначили по закону о распространении фейков (ч. 9 ст. 13 КоАП), и прекратил административное дело. Об этом «Новой газете» сообщили адвокаты Белогорохова.

Дело прекратили из-за недоказанности. Протокол на Белогорохова составили из-за прошлогоднего поста во «ВКонтакте» об образовавшихся в поселке Роза ямах на дорогах. Активист рассуждал об их связи со взрывами на горно-обогатительном комбинате. Как рассказывает адвокат челябинца Андрей Лепёхин («Агора»):

«Нам при обжаловании удалось добиться получения информации о том, что взрывы в тот день были на военном полигоне».

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Также удалось добиться проведения лингвистических исследований, в результате чего даже прокуратура заявила, что в действиях Белогорохова нет состава административного правонарушения. Второй адвокат Владимир Казанцев добавил, что полное решение суда будет готово примерно через пять дней.

Сегодня c Владимир Казанцев выиграли очередное дело о свободе слова и немного о русском языке. Сергей Белогорохов почти… Опубликовано Андреем Лепёхиным Пятница, 19 июня 2020 г.

У себя в Facebook Лепёхин также сообщил, что суд назначил и получил заключение лингвиста по смысловому содержанию текста. «Ясно, что смысл с выводами районного суда не совпал. Прокурору ничего не оставалось, как заявить об отсутствии состава правонарушения. В итоге дело прекращено, решение о штрафе отменено», — подытоживает адвокат.

Советский районный суд Челябинска в декабре прошлого года признал Белогорохова виновным по статье о распространении недостоверной информации. Тогда ему назначили штраф размером 40 тысяч рублей.

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