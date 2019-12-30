Время мыслепреступлений: горячий декабрь

РосКомСвобода ежедневно проводит мониторинг СМИ, выявляя случаи привлечения к уголовной либо административной ответственности российских пользователей за высказывания и посты в интернете. Складывается ощущение, что несмотря на прошлогоднюю частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ, количество преследований за слова никак не сократилось, а даже наоборот — возросло.

Отчасти здесь сказывается принятие новых репрессивных законов, в частности — «о неуважении к власти» и «о распространении недостоверных новостей», а также особенность российского правоприменения «антиэкстремистского» законодательства, когда привлечение к ответственности по «административке» стало гораздо более простым и быстрым процессом. В иных случаях очевидна общероссийская тенденция преследования по статьям, которые ранее не использовались столь часто, например — «оправдание терроризма» и связь с «нежелательными организациями». Поэтому в каком-то роде этот «мыслепреступленческий» дайджест являет собой итоги года в плане уголовного и административного преследования пользователей Рунета.

Жительницу Брянска приговорили к трём годам лишения свободы за публикацию обнажённых аниме-персонажей во ВКонтакте. Приговор вынес Советский районный суд города Брянска. Трансгендер Мишель (по паспорту — Михаил) публиковала на своей странице рисунки с обнаженными аниме-персонажами из «манги». Судебная экспертиза пришла к выводу, что на картинках изображены лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста (на изображениях нет никаких указаний на возраст персонажей), что можно расценивать как детскую порнографию (часть 1 статьи 242 УК РФ). После заведения уголовного дела Мишель уволили из детской больницы, где она работала врачом.

По словам близкой подруги Мишель Лизы Преображенской, дело на женщину завели летом 2018 года. У неё была подписка о невыезде на три месяца, а позже она согласилась подписать признание. Подруга Мишель также рассказала, что обвиняемая не стала прибегать к услугам адвоката, так как не отнеслась к ситуации всерьёз. Преображенская также заявила, что страницей этой на момент возбуждения дела Мишель не пользовалась уже несколько лет, картинки нужно было ещё поискать. Экспертизу, участие в которой принимали дававшие заключения по делам Pussy Riot, Свидетелей Иеговы и петрозаводского правозащитника Юрия Дмитриева эксперты, сделали в июле 2019 года.

Адвокат по назначению посоветовал признать вину и заключить сделку со следствием, поскольку это, по его словам, давало надежду на условный срок. Тем не менее, суд дал женщине реальный срок. Близкие люди беспокоятся, что Мишель может не выдержать пребывания в СИЗО по ряду причин, пока идёт сбор денег на адвоката, который бы помог подать апелляционную жалобу.

Опять же, привет тем, кто говорил мне, что за хентай-то по этому закону прессовать не будут, не дебилы же они! Ну и не пользуйтесь ВКонтакте никогда.

Никогда. https://t.co/wMXB0icHot — David Homak (@aalien) December 1, 2019

Жителя Свердловской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за комментарий к новости о погружении Владимира Путина на дно Финского залива. В конце июля текущего года опубликовал в паблике «Борщ» во ВКонтакте комментарий, в котором «выражался грубой нецензурной бранью в адрес президента Российской Федерации, оскорбляя его честь и достоинство в грубой неприличной форме». Мужчина свою вину признал, заявив, что действительно оставил комментарий, и объяснил свои действия тем, что в это время был пьян.

По закону о неуважении к власти суды за девять месяцев назначили штрафов более чем на миллион рублей. Об этом в начале декабря сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Известно о 33 людях, оштрафованных по обвинению в неуважении к власти. Общая сумма штрафов составила 1,155 млн рублей. Всего правозащитникам известно о 63 делах в 35 регионах. 23 дела были прекращены судом или полицией. 82% дел касались оскорблений в адрес Владимира Путина.

Полицейские в Красноярске задержали местного активиста и участника акции «Русские за правовое государство» Глеба Марьясова из-за поста с изображением нацистской формы. Его привезли в отделение полиции, где составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрирование нацистской символики). Поводом для задержания составления протокола стал пост в Telegram с изображением солдат Третьего Рейха с характерной формой. Красноярский суд назначил активисту штраф в 1,5 тысячи рублей. Такое решение было принято, несмотря на то, что вся нацистская символика была замазана.

Красноярский суд назначил Глебу Марьясову штраф в 1,5 тысячи рублей за пост в Telegram https://t.co/gAhg5NnTBY — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 4, 2019

Реутовский городской суд Московской области заменил гражданскому активисту Марку Гальперину условный срок на реальный в виде полутора лет колонии-поселения. Причина изменения наказания — два задержания активиста во время летних несогласованных акций протеста в Москве. В 2018 году суд приговорил господина Гальперина к двум годам условно, признав, что две видеозаписи, снятые в августе и сентябре 2016 года на Красной площади и размещенные обвиняемым в интернете, действительно поддержали призывы к экстремистской деятельности. Активисты и друзья Гальперина создали сообщество в его поддержку и периодически устраивают пикеты за его освобождение.

Условный срок мне изменили на реальный. Увозят в ИВС в Балашихи. Gepostet von Mark Galperin am Mittwoch, 4. Dezember 2019

Воткинский городской суд в Удмуртии отклонил иск судебного пристава к активисту Михаилу Соколову и принял решение о возмещении активисту 20 тыс. руб. расходов на представителя в суде. Соколов вместе с другими активистами вскрыл многочисленные нарушения службы судебных приставов, после чего в июне 2018 года вынуждена была уволиться начальник Воткинского РОСП УФССП УР Нина Братухина. Затем Михаил Соколов создал видеоролик о том, что заместитель главы удмуртской службы судебных приставов Александр Лямин имел задолженность по исполнительному производству 400 тыс. руб., но избежал взыскания — дело закрыли.

Как сообщил «7х7» представитель Соколова в суде Ильдар Закиров, после опубликования видеоролика в соцсетях приставы шесть раз задерживали активиста, составляли на него административные протоколы и незаконно изъяли личный телефон. Во время одного из задержаний Александр Лямин применил физическую силу, после чего Михаилу Соколову стало плохо с сердцем и его увезли на скорой. Александр Лямин за ролик о его задолженности потребовал через суд взыскать с Михаила Соколова 1 млн руб. морального вреда, позднее снизив сумму до 500 тыс. Суд в двух инстанциях отклонил требования пристава.

Одним из самых резонансных в этому году стало дело против блогера Егора Жукова. В роликах Жукова эксперты ФСБ нашли призывы к борьбе с властью в России «с произвольным выбором формы протеста, в том числе действиями насильственного характера, в частности насильственному захвату власти и вооруженному мятежу». Сам студент не признал вину и на допросе подчеркивал, что он выступает против любых насильственных форм протеста и не мог призывать к мятежу.

Задержан и арестован он был после акции в конце июля текущего года. Сначала ему вменили участие в массовых беспорядках, но затем обвинение переквалифицировали на призывы к экстремизму. Судья Кунцевского районного суда города Москвы Светлана Ухналёва признала виновным блогера и гражданского активиста Егора Жукова в нарушении статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и присудила ему 3 года условно. В середине декабря защита обжаловала приговор Жукову.

Мировой судья судебного участка № 4 в Ярославле оштрафовал журналиста интернет-журнала «7×7» Даниила Кузнецова на 5 тыс. руб. за «осуществление деятельности нежелательной организации». Судья вынес решение на основании обнаруженного сотрудником Центра «Э» контакта Даниила Кузнецова в группе «Открытая Россия. Ярославль» соцсети «ВКонтакте» и показаний находящегося в исправительной колонии создателя группы Дмитрия Алипьева и активиста Артёма Колотошина.

Суд оштрафовал журналиста по статье 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной в России организации»). По словам следователей, Алипьев и Колотошин рассказали им, что Кузнецов отвечал за размещение контента в группе и называл себя оппозиционером. Даниил Кузнецов считает, что Дмитрий Алипьев. отбывающий наказание в колонии, мог дать показания под давлением.

Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев подал в ЕСПЧ жалобу на необоснованный арест, длительное содержание под стражей и преследование в связи с журналистской деятельностью (статьи 5 и 10 Конвенции). Гаджиева задержали в середине июня по подозрению в том, что он вместе с еще 10 фигурантами дела через благотворительные фонды переводил деньги дагестанскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (aka Абу Умар Саситлинский), которого ФСБ связывает с «Исламским государством» (запрещённая в России организация).

Позже журналисту предъявили обвинение в том, что побуждал читателей через газету «Черновик» вносить пожертвования в фонд «Ансар», тем самым организовал сбор средств в целях финансирования терроризма. Гаджиев вину не признает, 5,5 месяцев содержится под стражей. Интересы Гаджиева в ЕСПЧ представляет адвокат «Агоры» Арсен Шабанов.

В Чечне полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя Ислама Нуханова, который снял ролик с «чеченской Рублевки» и опубликовал его в сети. Дело возбуждено по статье о незаконном хранении оружия ­ ч. 1 ст. 222 УК. Как пишет «Новая газета», ролик представляет собой запись, сделанную из машины. Автомобиль Нуханова едет по улице и «тупо фиксирует дома по обе стороны дороги». При этом сам автор ролика не произносит ни слова. Видео было опубликовано в конце октября этого года.

На следующий день после публикации несколько мужчин в камуфляжной форме ворвались в дом Нуханова, задержали его, а также изъяли телефоны, компьютер с системным блоком, машину «Форд Фокус», из которой велась запись. По версии следствия, молодого человека вызвали в полицию «для проверки оперативной информации». Там Нуханов якобы повел себя подозрительно, после чего у него в кармане нашли два патрона и пистолет. Адвокат по назначению посоветовал молодому человеку признать вину, что он и сделал. Позднее, когда жена наняла Нуханову другого адвоката, молодой человек отказался от признательных показаний.

Суд отменил штраф журналисту газеты «Якутск Вечерний» Михаилу Романову, наказанному по закону о фейковых новостях за статью о пытках в ФСБ. Об этом сообщил заместитель главного редактора издания Виталий Обедин. В июле Романова оштрафовали на 30 тысяч рублей по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение недостоверной общественно значимой информации). Протокол составили из-за статьи о местном жителе Антоне Аммосове, который рассказал о избиении в ФСБ из-за одобрительных комментариев о Михаиле Жлобицком. Ранее полиция составляла протокол на Обедина по этой же статье из-за заметки «Еще один? Задержан гастарбайтер из Таджикистана, напавший на 14-летнюю девочку». В итоге суд прекратил административное дело.

Было бы замечательно, если бы пытки в ФСБ были выдумкой журналистов, но увы https://t.co/bEefGY3RPo — Медиазона (@mediazzzona) December 9, 2019

Суд в Челябинске назначил штраф 40 000 рублей по закону о фейковых новостях администратору паблика ВКонтакте, активисту движения «Стоп ГОК» Сергею Белогорохову за пост о ямах в поселке Роза, которые могли образоваться от взрывных работ, проводимых на Коркинском угольном разрезе.

На Белогорохова составили протокол о распространении в интернете заведомо недостоверной информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП). В посте говорилось о том, что в районе поселка Роза произошли взрывы, кроме того, в посте было видео, где видно ямы в асфальте.

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против калининградца Николая Горелова (Кириченко). В конце октября сотрудники центра «Э» сообщили, что усматривают в его публикациях оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК) и «оскорбление 23 февраля». В ноябре он был вызван в СКР на допрос, там с него взяли объяснение: задали несколько вопросов. Калининградец не стал отвечать на них, воспользовавшись 51 статьей Конституции (правом не свидетельствовать против себя). Уголовное дело на него не заведено не было, а в декабре стало известно об отказе СКР возбуждать дело.

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде на скамье подсудимых за создание «экстремистского сообщества А.У.Е.» во ВКонтакте оказались трое, в том числе муж и жена Никита и Нина Птицыны, а также их друг Артем Зуев. Все, кроме Нины, содержатся под стражей и признают вину. Нина воспитывает голодовалого ребенка. Ее защитник — адвокат Агоры Алексей Бушмаков. «Медиазона» писала о деле: В конце мая двоих жителей Екатеринбурга арестовали по делу об «экстремистском сообществе АУЕ». Поводом послужила публикация воспевающих воровскую романтику картинок в тематическом сообществе и продажа «тюремных» сувениров вроде нардов и четок. Дело расследует центральный аппарат ФСБ. Ведение данного паблика было для Никиты средством заработка на рекламе и продаже ассоциирующихся с тюрьмой аксессуаров.

Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал местного активиста, жителя города Копейск Алима Кургалиева по делу о призывах к экстремизму из-за поста с отрывком из текста блогера и публициста Аркадия Бабченко. Уголовное дело ФСБ возбудила в июле по части 2 статьи 280 УК РФ за публикацию во ВКонтакте отрывка из текста публициста. В августе текущего года Кургалиев покинул Россию.

Блогера из Подмосковья Владислава Синицу, которого приговорили к пяти годам колонии за твит о насилии над детьми силовиков, внесли в список экстремистов и террористов. В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил Синицу к 5 годам колонии, признав его виновным в возбуждении ненависти либо вражды. В первой половине декабря блогер подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

В жалобе Владислав указывает, что его собственные показания относительно мотивации его действий фактически не были рассмотрены судом, который учел только аргументы следствия. Также он указывает, что публичные слова главы Росгвардии Виктора Золотова (подчинённые которого стали свидетелями по этому делу) о том, что приговор слишком мягкий, нарушили презумпцию его невиновности. Дело против Синицы — ещё одно из самых резонансных в этом году.

Суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (статья 6.21 КоАП). В конце ноября в отношении Цветковой возбудили административное дело о пропаганде гомосексуализма из-за двух пабликов во «ВКонтакте»: «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+». На нее также заведено уголовное дело о распространении порнографии. Девушку отправили под домашний арест.

Елабужский городской суд Татарстана оштрафовал на одну тысячу рублей местного жителя Дмитрия Анисимова, разместившего у себя на станице во ВКонтакте видео на песню «Убивай космонавтов» группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля».

«В указанной записи содержаться призывы к убийству космонавтов, демонстрируются фрагменты видео на которых изображен летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин, где его фотопортреты тычут ножом и разрезают ножницами», — говорится в постановлении. Там же отмечается, что видеозапись включена в список экстремистских материалов.

Анисимов на суде признал, что разместил запись, однако заявил, что не знал о том, что она является экстремистской. Суд признал мужчину виновным в правонарушении по ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов).

Студента из Владикавказа, который учится на юриста, оштрафовали за экстремизм за то, что в 2013 году (ему тогда было 13 лет) он выложил на страницу ВКонтакте отрывок фильма «Мальчик в полосатой пижаме». Суд посчитал этот видеоролик пропагандой нацизма.

Студента из Владикавказа, который учится на юриста, оштрафовали за экстремизм за то, что в 2013 году (ему тогда было 13 лет) он выложил на страницу ВКонтакте отрывок фильма "Мальчик в полосатой пижаме". Суд счел, что видос пропагандирует нацизм. pic.twitter.com/37etR94ya4 — Лентач (@oldLentach) December 16, 2019

Недавно к РосКомСвободе обращался Виктор Любшин — отец известного калужского блогера Ивана Любшина, которого в середине октября текущего года похитили и избили предположительно сотрудники ФСБ (блогер узнал одного из избивавших). За комментарий к прошлогодней новости о теракте в приёмной архангельского ФСБ его обвиняют в публичном оправдании терроризма.

Кроме этого, судебные приставы требовали с него выплаты крупного штрафа, который был наложен на него за предыдущие публикации в интернете судом. После того, как выяснилось, что оплатить такую сумму в короткие сроки он не сможет, приставы через суд добились присуждения ему 12 месяцев исправительных работ с вычетом 20% из заработка. Как сообщил нам недавно отец блогера, после апелляции суд незначительно уменьшил наказание — до 11 месяцев и вычета 15% (Иван просил смягчить до 6 месяцев с вычетом 10%).

Иван Любшин также сообщил, что на днях им позвонил адвокат и сказал, что военный СК дела о побоях возбуждать не будет. «Официального ответа пока нет. Сказали — пришлют письмо Ивану, — добавил отец блогера. — Вывод: ФСБшники могут бить и пытать людей».

Также суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

#новости Презумпция интернет-виновности: В Калуге суд продлил домашний арест блогеру Ивану… https://t.co/sAzM0DaRS9 — Диссидент. Ру (@ru_dissident) December 19, 2019

В Москве сотрудники полиции составили протокол по статье о «неуважении к власти» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) на директора НКО «Национальное бюро развития демократии» Сергея Чайковского, написавшего в инстаграме, что Владимир Путин «ответит за преступления совершенные в Украине». Чайковский выложил инстаграм-сторис с выступлением спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором она обвиняет Путина в войне в Украине, сопроводив это соответствующим комментарием.

Заявление на Чайковского написал анти-ЛГБТ-активист Тимур Булатов, посчитавший, что активист называет Путина «военным преступником среди неограниченного круга лиц своих подписчиков и высказывает неуважение президенту РФ». На опросе в полиции молодой человек согласился, что разместил сторис, и заявил, что это его гражданская позиция.

Ролик воронежского видеоблогера Павла Сычева о летних протестах в Москве проверили на возбуждение ненависти либо вражды к росгвардейцам. В августе он записал видеоролик, где рассказал о жестоких действиях сотрудников Росгвардии на акции 3 августа за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Он вставил в видео фрагмент съемки с самой акции, где росгвардеец бьет резиновой дубинкой молодого человека, которого удерживают на земле два других бойца.

В ноябре руководство Росгвардии обратилось в АНО «ЦСЭ» для проведения лингвистической экспертизы видеоролика, которая выявила в речи блогера «возбуждение ненависти и вражды, унижение чести и достоинства сотрудников Росгвардии, высказывания публичного характера, направленные на негативную оценку социальную группу сотрудников правоохранительных органов».

При этом, отметил Сычев, вставку с избиением молодого человека эксперт трактует как «законную попытку сотрудников полиции разнять двух граждан». Преследование, вероятно, связано с эмоциональными высказываниями Сычева в связи с действиями людей в шлемах на видеозаписи.

В Томске суд приговорил местного предпринимателя Артема Карпилянского к 1,5 годам колонии-поселения за призывы к экстремистской деятельности в интернете. Уголовное дело в отношении Карпилянского возбудили за комментарии во «ВКонтакте», оставленные от его имени под публикациями о коррупции в местной прокуратуре и китайской экспансии.

Свидетелями обвинения в суде выступили члены «Народно-освободительного движения» (НОД), которые нашли в соцсети комментарии и отправили их в ФСБ на проверку. Они заявили, что с Карпилянским не знакомы, но комментарии писал именно он. По заключению эксперта ФСБ, проводившего лингвистическую экспертизу, ссылки в комментариях на «Вову» и «Диму» свидетельствуют о «призывах к ненасильственному свержению власти В.В. Путина и Д.А. Медведева».

Карпилянский заявил, что он не писал эти комментарии. Следствие и суд отказались проверять версию защиты о том, что комментарии мог разместить кто-то, имеющий доступ к аккаунту обвиняемого.Карпилянский же предполагал, что против него организована провокация со стороны бывшего замгубернатора, с которым у предпринимателя были разногласия, связанные с бизнесом.

Верховный суд Чувашии приговорил к 3,5 года колонии общего режима активиста и оппозиционного блогера Константина Ишутова. Ранее коллегия присяжных признала подсудимого виновным в реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК) и изготовлении и распространении детской порнографии (часть 2 статьи 242.1 УК).

На форуме издания «Чебоксары на связи» сообщается, что в каждой статье содержится два эпизода. Блогера взяли под стражу прямо в зале суда.Осенью прошлого года против Ишутова возбудили дело о реабилитации нацизма из-за публикации в фейсбуке фотографии листовки Третьего рейха с обращением к советским солдатам. Пост сопровождался комментарием самого блогера: «Когда Третий рейх относится к советскому народу лучше, чем Путин к российскому».

Спустя полгода против Ишутова возбудили дело по еще одному эпизоду этой статьи из-за поста восьмилетней давности, в котором блогер упрекает власти в том, что они не ухаживают за могилами, в отличие от немцев. Впоследствии эпизоды объединили. После обыска и изъятия техники правоохранители обнаружили на его компьютере материалы, которые экспертиза признала порнографией. Ишутов вину не признал.

Защитник Медведев говорит, что Костю уже увезли в СИЗО! — Семён Кочкин (@SemyonKochkin) December 24, 2019

В Петрозаводске военный суд вынес приговор по делу 28-летней Екатерины Мурановой — анархистки из небольшого города Медвежьегорск, обвинявшейся в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за комментария «ВКонтакте». Суд назначил матери-одиночке, чьи счета заблокированы Росфинмониторингом, штраф в размере 350 тысяч рублей. Муранову также, как Любшина и журналистку Светлану Прокопьеву, привлекли к ответственности за комментаний о теракте в архангельском ФСБ.

Анархистка Екатерина Муранова одна воспитывает больного семилетнего сына. Летом они остались без денег, когда ее счета заблокировали из-за дела об оправдании терроризма. За комментарий в интернете прокурор требует оштрафовать ее на полмиллиона рублей https://t.co/K7q6kljFDw — Медиазона (@mediazzzona) December 25, 2019

28-летний мужчина предстал перед Салаватским межрайонным судом в Башкортостане за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. По материалам дела, в феврале 2018 года в сети «ВКонтакте» он разместил под видеороликом комментарий с призывами к свержению власти и насилию против правоохранительных и государственных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, в суде обвиняемый не признал своей вины. Мужчине вынесли приговори в виде трех лет условного лишения свобод с испытательным сроком на три года. Также ему в течение двух лет запрещено заниматься администрированием сайтов и групп в соцсетях.

Прокуратура вернула дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой на доследование. Причина этого решения пока неизвестна, но, по словам Прокопьевой, оно может быть связано с необходимостью дополнительной экспертизы, сообщил центр «Сова».

Корреспондентку «Радио Свобода» Прокопьеву обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в СМИ). О возбуждении дела стало известно в феврале 2019 года. Поводом послужила вышедшая в эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в ноябре 2018 года передача Прокопьевой «Минутка просветления». Расшифровка эфира была опубликована на сайте «Псковская лента новостей». Речь шла о взрыве в приемной УФСБ в Архангельске.

Анализируя событие, журналистка рассуждала о том, что действия совершившего взрыв молодого человека были обусловлены репрессивной политикой государства, которое ограничивает возможности для цивилизованной политической борьбы и выражения мнения и проявляет жестокость в отношении граждан. Прокопьева отметила, что велик риск того, что молодежь, растущая в атмосфере жестокости государства, будет отвечать ему тем же.

Росфинмониторинг исключил поэта Александра Бывшева из перечня террористов и экстремистов. Однако, по его словам, он попытался воспользоваться заблокированными сбережениями, но в банковской системе еще действует блокировка. В конце октября прекратили три уголовных дела против поэта. Это обвиняли по статьям о возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК), публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК), а также о воспрепятствовании правосудию (ч. 1 ст. 194 УК).

Правозащитный центр «Мемориал» направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую жалобу в интересах 24-летнего жителя Калининграда, анархиста Вячеслава Лукичева, говорится на сайте организации. В марте 2019 года он был оштрафован на 300 тысяч рублей за пост в Telegram по статье об оправдании терроризма.

В жалобе указывается, что суд нарушил право Лукичева на справедливое разбирательство и свободу выражения мнения. Правозащитники считают, что когда его задержали, то он больше суток не мог воспользоваться услугами адвоката. Защитника не было во время обыска, допросов, содержания в здании ФСБ, явки с повинной и очных ставок. Лукичева допрашивали без перерывов на сон и еду, что правозащитники считают бесчеловечным и унижающим достоинство.

«Именно в это время Лукичев сделал явку с повинной, были допрошены два свидетеля, состоялась очная ставка со свидетелями. На основании всего этого суд вынес обвинительный приговор», — говорится в заявлении. Суд выносил решение, основываясь на единственной психолого-лингвистическо-политологической экспертизе. Ее проводили следователи. Экспертизу, которая провела защита, суд не изучал.

Подали вторую жалобу в ЕСПЧ по делу анархиста Вячеслава Лукичева. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма. Дело возникло из-за текста в Telegram-канале «Прометей» о взрыве у входа в здание ФСБ в Архангельске. Первая уже коммуницирована.https://t.co/SPSbTjHJO1 pic.twitter.com/53Nl7939jm — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) December 26, 2019

Жителя Верховажья Вологодской области Юрия Шадрина, оштрафованного летом за «неуважение к власти» из-за статуса ВКонтакте, вызвали в полицию. На него снова написали заявление.

«Оскорбление власти в лице Путина и Орлова, а также распространение ложной информации о деятельности СССР в войне и оправдание генерала Власова», — рассказал Шадрин о претензиях заявителя. Автором жалобы оказался тот же человек, прошлое обращение которого стало поводом для административного дела Шадрина.

Шадрин уже обратился к адвокатам международной правозащитной группы «Агора».

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Как видим, перечень привлечения россиян к уголовной и административной ответственности за публикации в интернете достаточно широк, и где нет возможности наказать именно за пост в Сети, там силовые органы готовы искать другие поводы — вплоть до подброса запрещённых предметов, либо происходит прямое злоупотребление полномочиями и правосудием. Все эти факторы не могут не вызывать тревогу, безусловно.

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