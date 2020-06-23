Политический QR

На днях агентство Reuters со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы сообщило, что Кремль попросил крупные компании прорекламировать среди своих сотрудников голосование по поправкам в Конституцию, которое позволит Владимиру Путину продлить свое правление до 2036 года. В документах, отправленных как минимум в три большие частные российские компании, чтобы помочь им объяснить процедуру и смысл голосования работникам, также говорится, что рядом с избирательными участками пройдут викторины, которые должны привлечь избирателей возможностью выиграть квартиры и машины. Количество компаний, в которые ушло соответствующее письмо, неизвестно, а Кремль и Центризбирком не ответили на запрос издания.

Reuters считает, что розыгрыш позволит компаниям проверить, кто из их сотрудников участвовал в голосовании, поскольку те, кто вступит в розыгрыш, получат уникальный QR-код, с помощью которого можно отследить участникаhttps://t.co/v8VoVGPBEO — МБХ Медиа (@MBKhMedia) June 22, 2020

Викторина будет проходить следующим образом:

Участники викторин рядом с участками будут отвечать на вопросы о российской Конституции, а ответивших правильно допустят к розыгрышу призов.

Происходит присвоение участникам индивидуального QR-кода независимо подтвердили организаторы викторин в четырех регионах.

Данные о явке в течение всех шести дней досрочного голосования компании должны передавать некоему «проектному офису», утверждает Reuters со ссылкой на документы.

В основной день голосования 1 июля информацию должны отправлять каждые два часа.

Такие викторины анонсировали уже девять из более чем 80 российских регионов, в том числе Москва. Организаторы в трех регионах уверяют, что идея провести такие конкурсы рядом с избирательными участками и с использованием QR-кодов была их собственной.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора, глав ЦИК и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов между участниками голосовании по Конституции в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию депутатского запроса.

Информация о розыгрыше размещена в официальных изданиях мэрии Москвы и ее подразделений, отметил в запросе Рашкин. По мнению депутата, это нарушает закон о поправках к Конституции, по которому участие в голосовании является свободным и добровольным:

«Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании».

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Он подчеркнул, что за подкуп участников голосования по Конституции предусмотрена уголовная ответственность.

Недавно Мосгоризбирком принял решение о применении на более чем 1,6 тысячах избирательных участках столицы системы ускоренного введения данных итоговых протоколов участковых избиркомов в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» с помощью QR-кодов. Там не будут устанавливаться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«Московская городская избирательная комиссия решила: избирательным комиссиям, которые не используют технические средства подсчета голосов — КОИБы — применять технологию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС РФ «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Утвердить перечень избирательных участков, на которых будет применяться технология», — говорится в решении Мосгоризбиркома.

В продвижение информации о поправках среди населения власти вложили достаточно серьёзные ресурсы, в том числе и добровольческие (по крайней мере, так заявляют сами участники таких акций). Так, ещё весной был запущен всероссийский проект «Волонтёры Конституции», участники которого прошли несколько часов онлайн-обучения на сайте добро.ру, вникая в суть поправок. Их данные заносятся в единую базу и, как отмечается на официальном сайте проекта, сейчас к ним поступило 114 000 заявок. На информационных точках волонтёры должны рассказывать о предстоящем голосовании и предлагаемых изменениях в Конституции. Также в их задачу входит помощь в голосовании маломобильным гражданам.

На каждой из информационных точек размещается стенд с соответствующей информацией, с которой можно будет ознакомиться подробнее, отсканировав QR-код.

Достаточно быстро были форсированы властями вопросы о дистанционном голосовании, которое в пилотном режиме пройдёт с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области. На данный момент в столице изъявили желание проголосовать онлайн порядка миллиона москвичей и более 90 тысяч нижегородцев. Регистрация происходит посредством портала «Госуслуги». Свой электронный бюллетень и информацию о голосовании граждане получат на специальной вкладке портала.

Эту форму голосования многие общественники и даже часть депутатов Госдумы считают непроработанной, поскольку подсчёт подсчёт голосов непрозрачен, а данные избирателей защищены не самым надёжным способом.

Недавно в электронном голосовании по Конституции журналисты «Дождя» обнаружили дыру — жители Москвы могут зарегистрировать других людей на официальном портале мэрии, чтоб они одобрили поправки. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал это «абсолютной чушью», при этом пригрозив законом о фейках. Однако перепроверка уже журналистов «Медузы» показала — брешь существует, а правоохранители, в свою очередь, начали расследование.

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