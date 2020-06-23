Роскомнадзор завел дело на «КоммерсантЪ-Уфа» за «фейк» на тему коронавируса

Управление Роскомнадзора по республике Башкортостан завело административное дело о фейках на «Коммерсантъ-Уфа», сообщает «Эхо Москвы». Газета опубликовала материал в апреле этого года. В нём говорилось, что администрация Уфы зарезервировала 1000 мест на городском кладбище для умерших от COVID-19 людей. Новость об этом также написали несколько СМИ Уфы. В их числе — портал «Проуфу», журналистам которого информацию подтвердил пресс-секретарь администрации города Марсель Байдавлетов.

На следующий день после публикаций СМИ мэрия города выпустила опровержение, после чего СМИ по требованию Роскомнадзора удалили сообщения о подготовке мест на кладбищах. Спустя время стало известно, что главный редактор портала «Проуфу» Тимур Алмаев был оштрафован на 60 тыс. руб. за распространение фейковых новостей.

Пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов на суде заявил, что действительно подтверждал изданию информацию, однако не считает свои слова официальным комментарием, поскольку журналистка «Проуфу» обратилась к нему в мессенджере WhatsApp, а не через официальный запрос на бланке издания и с печатью. Журналисты ProUfu утверждают, что пресс-служба города давно общается со СМИ в мессенджерах.

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