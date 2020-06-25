Минюст США обвинил Джулиана Ассанжа в привлечении хакеров для получения госсекретов

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался завербовать хакеров на конференциях в Европе и Азии ради получения секретной информации для своего веб-сайта, а также вступил в сговор с членами хакерских организаций для получения правительственных секретов, говорится в новом обвинительном заключении Министерства юстиции США.

Минюст США рассказал о связях Джулиана Ассанжа с хакерами из группировок Anonymous и LulzSec https://t.co/H1gPfmiFZY — Meduza (@meduzaproject) June 25, 2020

В документе утверждается о сговоре Ассанжа с хакерами из группировок LulzSec и Anonymous. В министерстве считают, что Ассанж и другие сотрудники организации завербовали хакеров и согласовали с ними взлом компьютеров в интересах WikiLeaks. В частности, основатель организации просил хакеров присылать данные ЦРУ, АНБ, The New York Times, а в 2010 году получил несанкционированный доступ к правительственной компьютерной системе одной из стран НАТО.

Минюст США уточняет, что второе обвинительное заключение не предусматривает новых обвинений в дополнение к 18 пунктам, выдвинутым в мае 2019 года. Но оно расширяет масштаб сговора с целью компьютерного взлома, который вменяют в вину Ассанжу.

Ассанж находится в тюрьме в Великобритании, его приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Тогда его обвиняли в сексуальных домогательствах в Швеции, и Великобритания решала вопрос о его экстрадиции. Выйдя под залог, Ассанж не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

Он находился там до апреля 2019 года. Тогда его задержали в посольстве Эквадора после того, как страна отозвала его убежище и объявила о выселении. Президент Эквадора Ленин Морено обвинил Ассанжа в агрессивном поведении и нарушении международных соглашений. Власти США добиваются экстрадиции Ассанжа, ему грозит по совокупности до 175 лет заключения.

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