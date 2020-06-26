Правозащитники запустили онлайн-карту рисков для журналистов

Фонд «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists), выпускающий еженедельные и ежемесячные сводки по нападениям на работников СМИ в 12 постсоветстких странах (исключая балтийские государства), анонсировал проект «Карта Медиа Рисков».

Мы ради сообщить об официальном запуске проекта — Карта Медиа Рисков на русском языке. Карта представляет детальную статистику по нападениям на работников СМИ в 12 постсоветских странах (исключая Балтийские государства) с 2017 года по настоящий момент: https://t.co/Kk60shsldT — Justice for Journalists Foundation (@JFJfund) June 25, 2020

«Данный механизм дает возможность оценить риски для профессиональных и гражданских журналистов в этих странах и призван помочь им сделать свою работу более безопасной», — заявляют создатели проекта.

На карте случаи давления на журналистов приведены в следующих категориях:

Физические атаки и угрозы жизни, свободе и здоровью,

Атаки и угрозы нефизического характера и/или в киберпространстве,

Атаки с использованием юридических и/или экономических механизмов,

Коронавирус.

За период с 2017 по 2019 год Фондом было зафиксировано 5 219 атак в трех категориях: физические атаки; атаки и угрозы нефизического характера и/или в киберпространстве; атаки с помощью юридических и/или экономических механизмов. С начала 2020 года зафиксировано 2 403 атак в этих категориях, и более 180 атак с начала 2020 года связаны с пандемией COVID-19.

Информация о нападениях на работников СМИ поступают Фонду из открытых источников и от экспертов. Подробнее о нападениях на журналистов в каждой из указанных в мониторинге стран можно узнать из отчетов об атаках против работников СМИ в Центральной Азии и Азербайджане и в Армении, Грузии и Молдове. На днях будет опубликован отчет по Беларуси, России и Украине.

Фонд приглашает экспертов присоединиться к проекту, чтоб сообщать о подобных инцидентах, для чего необходимо будет заполнить данную форму.

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