Минэкономики предупредило про убытки операторов по проекту о значимых сайтах

Минэкономразвития подготовило несколько замечаний к законопроекту о бесплатном доступе к «значимым» интернет-ресурсам. Несмотря на в целом положительную оценку документа, министерство предлагает доработать законопроект, предложив обсудить предоставление гражданам доступа к сайтам в облегченной версии. В Минэке считают, что, если связь не оплачивается, можно сократить сроки пользования ресурсами — с полугода до 30 дней.

Министерство также заявляет, что документу не хватает конкретики: проект акта устанавливает лишь обязанность операторов предоставлять бесплатную услугу связи. Он не определяет форму публикации реестра таких сайтов, периодичность его пересмотра, порядок включения или исключения ресурсов из него.

Также, несмотря на активное тестирование «доступного интернета» и ежемесячные отчеты операторов о ходе эксперимента, анализ промежуточных результатов до сих пор не был представлен. В существующем виде законопроект может обернуться убытками для операторов связи, полагают в Минэкономразвития. Включенные сегодня в реестр сайты — одни из самых популярных в России, на них приходится около 35% трафика.

Идею проекта «Доступный интернет» в январе 2020 года выдвинул президент России Владимир Путин. В конце марта Минцифры сформировало перечень таких сайтов, состоящий из 391 наименования. Этим же ведомством был разработан законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. В отрасли документ вызвал в основном критические отзывы, поскольку операторы связи, по мнению экспертов, понесут убытки, а сама услуга вряд ли будет пользоваться популярностью у пользователей, поскольку абсолютное большинство уже давно подключило безлимитный интернет.

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