Доступ к бесплатным сайтам операторы оценили в 150 млрд рублей в год

Сотовые операторы и интернет-компании потребуют от властей компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, свои потери от предоставления услуги они оценивают в 150 млрд рублей в год. Такое решения приняла комиссия РСПП по связи и IT по итогам недавнего заседания с участием ряда IT-компаний и операторов связи. Свои предложения комиссия готова направить премьер-министру Михаилу Мишустину.

Согласно одному из предложений участников, обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам обойдётся провайдерам в указанную выше сумму, а за счёт роста потребления трафика россиянами эти затраты будут только расти.

В РСПП заявили, что Правительству не стоит идти на очередное обременение операторов, учитывая действующие законы о «суверенном Рунете» и «пакет Яровой». Общие доходы провайдеров от российских пользователей оцениваются в 450 миллиардов рублей.

В одном из предложений говорилось, что список значимых интернет-ресурсов должен вести Роскомнадзор, однако необходимо сохранить плату за доступ к сети определённого оператора и оставить механизм по прекращению бесплатных услуг в случае задолженности.

Операторы опасаются, что в список значимых сайтов попадут не только государственные ресурсы, что может привести к тому, что открытыми станут и зарубежные сайты. Ведь одно дело сайты госуслуг, на которых мало графического или видеоконтента — значит, мало трафика, другое дело — соцсети, которые частично состоят из трафиков других ресурсов, в том числе иностранных. За счёт таких популярных сайтов операторы могут зарабатывать на рекламе и показе видеоконтента, поэтому, если их сделают бесплатными, они потеряют «миллиарды» рублей.

Напомним, с идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в ходе послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин в январе текущего года.

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